الإثنين 09-10-2023
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الإثنين، 09-10-2023 01:09 م

تعرف إلى الفوائد الصحية للفواكة المُرَّة

الجريب-فروت-الاحمر-و-الاصفر


الوكيل الإخباري - قالت كريستينا إيسر، المحاضرة في الجامعة الألمانية للوقاية وإدارة الصحة، إن المواد المُرَّة الموجودة في بعض الأغذية مثل الجريب فروت وكرنب بروكسل والهندباء البرية تتمتع بفوائد صحية جمّة، حيث إنها تمتاز بتأثير مضاد للالتهابات ويمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تعزيز الهضم
وأضافت إيسر أن المواد المُرَّة تساعد على تعزيز عملية الهضم، نظراً لأنها تعمل على تحسين إنتاج حمض المعدة والصفراء، وهذا يسهل على الجسم هضم الأطعمة الدهنية بصفة خاصة.
وبالإضافة إلى ذلك، تساعد المواد المُرَّة على التقليل من الشعور بالجوع والتقليل من الرغبة في تناول الحلويات، مما يعود بالفائدة على مرضى السكري وأصحاب الوزن الزائد على وجه الخصوص.

تفاعلات دوائية
ومن ناحية أخرى، أشارت إيسر إلى أنه لا يجوز تناول الأغذية المحتوية على مواد مُرَّة عند تناول الأدوية، نظراً لأنه قد تحدث تفاعلات دوائية، حيث قد تتسبب المواد المُرَّة في زيادة أو تقليل مفعول بعض الأدوية مثل أدوية خفض الكوليسترول أو أدوية أمراض القلب والأوعية الدموية.

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