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الإثنين، 25-09-2023 05:43 م

تعرف على أسباب آلام المفاصل المفاجئة

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الوكيل الاخباري- آلام المفاصل مشكلة شائعة خاصًة مع التقدم في العمر، ولكن يلاحظ البعض ألم شديد ومفاجئ بجميع مفاصل الجسم، قد يحدث ذلك نتيجة حالة طارئة مثل التعرض لعدوى، ولكن قد يشير الأمر لبعض المشكلات الصحية الأخرى الأكثر خطورة.

الإنفلونزا

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الإنفلونزا هي عدوى شائعة يمكن أن تسبب آلامًا مفاجئة في المفاصل، على عكس أعراض البرد، يمكن أن تبدأ أعراض الإنفلونزا فجأة إلى حد ما. قد تشمل الأعراض ما يلي:

-ألم المفاصل.

-آلام العضلات.

-حمى أو قشعريرة.

-سعال.

-التهاب الحلق.

-سيلان أو انسداد الأنف.

-تعب.

فيروس كورونا


كوفيد- 19 هو مرض معدٍ آخر. ويمكن أن يسبب مجموعة من الأعراض التي تتفاوت بين الأشخاص، وفقًا لنوع المتحور والحالة الصحية للشخص وعمره، وإذا كان يعاني من أمراض مزمنة، ومن الأعراض الشائعة لفيروس كورونا ما يلي:

-ألم المفاصل.

-حمى.

-صداع.

-سعال.

-التهاب الحلق.

-ضيق في التنفس.

-فقدان لحاسة التذوق أو الشم.

-انسداد أو سيلان الأنف.

-الغثيان أو القيء.

-إسهال.

التهاب المفاصل التفاعلي


هو نوع من التهاب المفاصل الذي يمكن أن يحدث بعد الإصابة مرض معد، وخاصًة التسمم الغذائي يسبب تورم وألم في المفاصل المختلفة، وخاصًة الوركين والركبتين والكاحلين وأصابع القدمين.

عادًة ما يختفي التهاب المفاصل التفاعلي من تلقاء نفسه بعد بضعة أشهر.

 

قد يقترح الطبيب علاج أي عدوى بكتيرية كامنة بالمضادات الحيوية أو استخدام الأدوية لإدارة الألم والتورم.

 




 

 


 

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