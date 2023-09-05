الثلاثاء 05-09-2023
الوكيل الاخباري

اصابات بحادث سير وسط اربد

مواطن يروي تفاصيل فاجعة وفاة والده في الجاردنز - فيديو

كشف سبب ارتفاع أسعار الشقق السكنية في اربد

مشروع قانون الموازنة العامة أمام النواب بالدورة العادية الأخيرة المقبلة

منظمة دولية في الأردن تُعلن عن وظيفة براتب 1246 دينار شهرياً - رابط التقديم

بيان من الضمان الاجتماعي لكافة المؤمن عليهم غير الفعّالين

بلعاوي: المملكة ستشهد موجة بارتفاع إصابات فيروس كورونا الفترة القادمة

الطاقة: تركيب أنظمة خلايا شمسية لـ 30 بلدية في الأردن

إصابة عشرات الطالبات بالاختناق إثر مهاجمة قوات الاحتلال لمدرسة في الخليل

أسعار الأرز عالمياً تصعد لأعلى مستوى لها منذ 15 عاماً وتخوفات من أزمة غذاء عالمية

الثلاثاء، 05-09-2023 02:20 م

طبيبة توضح متى تكون المضادات الحيوية مضرة للصحة

201712220754395439


الوكيل الإخباري - يمكن أن يلحق تناول المضادات الحيوية أثناء الإصابة بالإنفلونزا أضرارا بالصحة.

اضافة اعلان

وتقول البروفيسورة رينا زاسلافسكايا كبيرة خبراء معهد الدراسات الفضائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية: "يمكن أن يكون للشخص رد فعل تحسسي تجاه مضادات الحيوية. أي يظهر لديه مثلا الشرى الجلدي مع حكة وتورم الحنجرة وطفح يغطي الجلد، ما يعقد حالته ويطيل من فترة علاجه وشفائه".


ووفقا لها، لا يساعد تناول مضادات الحيوية في حالة إصابة الشخص بعدوى الجهاز التنفسي، لأنها غالبا ما تكون فيروسية.


وتقول: "يجب أن نفهم أن مضادات الحيوية ليست فعالة ضد الفيروسات".

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
15547177090

ما هي أفضل أنواع العصائر للحامل؟

طكطك

إليك بعض النصائح لهواء نقي داخل المنزل

1381982-1536656705

لإنقاذ الأطفال.. مهارات إسعافية 'ضرورية' على الأهل معرفتها

000

تصيب بالعمى .. أعراض خطيرة لا تتجاهلها

99

نقص هذا الفيتامين قد يؤدي للوفاة

main_image64f63f734adcb

أطعمة تسبب الأرق.. ما هي؟

أخبار متعلقة
sddefault

لماذا يجب أن تأكل البروكلي والملفوف إذا أصبت بالإنفلونزا؟