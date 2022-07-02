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السبت، 02-07-2022 12:28 م

تعرف على أفضل أنواع الخضروات التي يجب تناولها يوميا

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الوكيل الإخباري - توفر الخضروات العديد من العناصر الغذائية، التي لا بد منها، ومن أهمها: الفيتامينات الأساسية، والمعادن، ومضادات الأكسدة، كما توفر الألياف لعملية الهضم الصحية وصحة الأمعاء.

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1. الجرجير
الجرجير عبارة عن أوراق خضراء رقيقة داكنة، وهي جزء من عائلة الكرنب من الخضروات إلى جانب الكرنب والملفوف وبراعم بروكسل، من حيث كثافة العناصر الغذائية، فهي ملك عالم الخضروات، حيث تتميز بأعلى مستويات التغذية لكل سعر حراري.

 

2. الخضروات ذات الأوراق الداكنة
لطالما وُصفت الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة، مثل: السبانخ واللفت والسلق، بأنها من أكثر الأطعمة الصحية التي يمكننا تناولها، إذ إنها مليئة بالفيتامينات والمعادن والألياف، وكلها تعزز صحتك العامة، وتحتوي على البريبايوتكس، التي تغذي البكتيريا المفيدة في جسمك والمقيمة في ميكروبيوم الأمعاء.

 

  3. الهندباء
  الهندباء عبارة عن خضار مليء بالمغذيات النباتية، حيث إنه يوفر الفيتامينات والمعادن وبعض الألياف، بينما يساهم بعدد ضئيل من السعرات الحرارية.

 

4. الثوم والبصل الأخضر
الثوم والبصل الأخضر، إلى جانب الكراث، تنتمي إلى عائلة النباتات المعروفة باسم Alliums، وتنتج هذه الخضروات مركبات كبريتية وكيرسيتين وفلافونويد وصابونين ومضادات الأكسدة الأخرى، التي ثبت أن لها تأثيرات مضادة للسرطان، ومضادة للالتهابات، ومضادة للميكروبات، ومضادة للأعصاب.

 

5. الخضار الصليبي
تشمل الخضروات الصليبية الأطعمة المفضلة، مثل: البروكلي، والملفوف، واللفت، والجرجير، والقرنبيط، وغيرها، ويمكن أن تقلل هذه الخضروات خطر الإصابة بسرطان الدماغ والدم والعظام والقولون والمعدة والكبد والرئة والفم والبنكرياس والبروستاتا.

 

6. الفلفل المُلون
يأتي الفلفل الحلو المُلون، بما في ذلك الأخضر والأحمر والأصفر والبرتقالي، بكمية كبيرة من الفوائد، من أهمها: مضادات الأكسدة، والفيتامينات، وحمض الفوليك، والكاروتينات.

 

زهرة الخليج

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