الإثنين 01-11-2021
الوكيل الاخباري

ارتفاع حاد في إصابات كورونا بالاردن

البنك المركزي يطلق الحملة الوطنية ادخر.. لتزدهر

إقبال ملحوظ على الاستزراع السمكي في ذيبان

إقامة أول حظيرة لإيواء الكلاب الضالة في الطفيلة

إرادة ملكية بترفيع 10 موظفين في الخارجية الى رتبة سفير

الخصاونة يفوض صلاحيات شراكة القطاع العام والخاص لعمرو

الارصاد الجوية تحذر من طقس الثلاثاء

توضيح من الوهادنة حول مطعوم كورونا للاطفال

اليمن يسجل 8 إصابات بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

وفاة مواطن بصعقة كهربائية في عمان

الإثنين، 01-11-2021 03:44 م

تعرف على ابرز اعراض اضطراب طيف التوحد

medium_2021-10-31-6f40e94359


الوكيل الإخباري - أبرز أعراض اضطراب طيف التوحد هي مجموعة من الأعراض التي تحدث عند إصابة الطفل بمرض طيف التوحد وتظهر في مرحلة الطفولة المبكرة، وتختلف حدة الأعراض وعددها من طفل إلى آخر تبعاً لعدد من العوامل أهمها شدة الإصابة.

اضافة اعلان

 

أبرز أعراض اضطراب طيف التوحد :

 

التواصل والتفاعل الاجتماعي
1 - عدم استجابة الطفل عند مناداته باسمه أو يبدو كأنه لا يسمعك في بعض الأوقات.
2 - يرفض العناق والإمساك به، ويبدو أنه يفضل اللعب بمفرده؛ أي ينسحب إلى عالمه الخاص.
3 - ضعف التواصل البصري، وغياب تعبيرات الوجه.
4 - عدم الكلام أو التأخر في الكلام، أو قد يفقد الطفل قدرته السابقة على التلفظ بالكلمات والجمل.
5 - عدم القدرة على بدء محادثة أو الاستمرار فيها أو قد يبدأ المحادثة للإفصاح عن طلباته أو تسمية الأشياء فحسب.
6 - يتكلم بنبرة أو إيقاع غير طبيعي؛ وقد يستخدم صوتًا رتيبًا أو يتكلم مثل الإنسان الآلي.
7 - يكرر الكلمات أو العبارات الحرفية، ولكن لا يفهم كيفية استخدامها.
8 - يبدو ألا يفهم الأسئلة أو التوجيهات البسيطة.
9 - لا يعبر عن عواطفه أو مشاعره، ويبدو غير مدرك لمشاعر الآخرين.
10 - لا يشير إلى الأشياء أو يجلبها لمشاركة اهتماماته.
11 - يتفاعل اجتماعيًا على نحو غير ملائم بأن يكون متبلدًا أو عدائيًا أو مخرّبًا.
12 - لديه صعوبة في التعرف على الإشارات غير اللفظية، مثل تفسير تعبيرات الوجه الأخرى للأشخاص أو وضع الجسم أو لهجة الصوت.

 

أنماط السلوك

1 - يقوم الطفل بحركات متكررة، مثل التأرجح أو الدوران أو رفرفة اليدين.
2 - قد يقوم بأنشطة من الممكن أن تسبب له الأذى، مثل العض أو ضرب الرأس.
3 - يضع إجراءات أو طقوسًا معينة، وينزعج عندما يطرأ عليها أدنى تغيير.
4 - يعاني من مشكلات في التناسق أو لديه أنماط حركية غريبة، مثل حركات غير متزنة أو السير على أصابع القدمين، ولديه لغة جسد غريبة أو متصلبة أو مبالغ فيها.
5 - قد ينبهر من تفاصيل شيء ما، مثل العجلات التي تدور في السيارة اللعبة، ولكن لا يدرك الصورة المجملة لهذا الشيء أو وظيفته.
6 - قد يكون حساسًا بشكل غير عادي تجاه الضوء والصوت واللمس، وعلى الرغم من ذلك لا يبالي للألم أو الحرارة.
7 - لا تشغله ألعاب التقليد أو اللعب التخيلي.
8 - قد ينبهر بجسم أو نشاط ما بحماسة أو تركيز غير طبيعيين.
9 - قد تكون لديه تفضيلات معينة من الأطعمة، مثل تناول القليل من الأطعمة فحسب أو رفض تناول الأطعمة ذات ملمس معين.

 

المصدر - سيدتي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة







 




 

 


 

إقرأ ايضا
n-324

فوائد الصيام العكسي

1400x919-Brioche-breakfast-stack-57ca1887-e60a-44cf-96f3-43ccde800014-0-1400x919

5 عادات خاطئة عند الفطور تدمر مناعة الجسم

mug-happiness blog

لمن يعاني الأرق.. كوب واحد مساءً يساعدك على نوم عميق

388

أهم أمراض الغدة الكظرية

مقدار-الماء-الذي-يحتاجه-طفلك-في-عمر-المدرسة-

كيف يحصل طفلك على كمية كافية من السوائل يومياً؟

127-153831-health_700x400

أطعمة تقاوم نزلات البرد