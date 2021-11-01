تعرف على ابرز اعراض اضطراب طيف التوحد

الوكيل الإخباري - أبرز أعراض اضطراب طيف التوحد هي مجموعة من الأعراض التي تحدث عند إصابة الطفل بمرض طيف التوحد وتظهر في مرحلة الطفولة المبكرة، وتختلف حدة الأعراض وعددها من طفل إلى آخر تبعاً لعدد من العوامل أهمها شدة الإصابة.

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أبرز أعراض اضطراب طيف التوحد :

التواصل والتفاعل الاجتماعي

1 - عدم استجابة الطفل عند مناداته باسمه أو يبدو كأنه لا يسمعك في بعض الأوقات.

2 - يرفض العناق والإمساك به، ويبدو أنه يفضل اللعب بمفرده؛ أي ينسحب إلى عالمه الخاص.

3 - ضعف التواصل البصري، وغياب تعبيرات الوجه.

4 - عدم الكلام أو التأخر في الكلام، أو قد يفقد الطفل قدرته السابقة على التلفظ بالكلمات والجمل.

5 - عدم القدرة على بدء محادثة أو الاستمرار فيها أو قد يبدأ المحادثة للإفصاح عن طلباته أو تسمية الأشياء فحسب.

6 - يتكلم بنبرة أو إيقاع غير طبيعي؛ وقد يستخدم صوتًا رتيبًا أو يتكلم مثل الإنسان الآلي.

7 - يكرر الكلمات أو العبارات الحرفية، ولكن لا يفهم كيفية استخدامها.

8 - يبدو ألا يفهم الأسئلة أو التوجيهات البسيطة.

9 - لا يعبر عن عواطفه أو مشاعره، ويبدو غير مدرك لمشاعر الآخرين.

10 - لا يشير إلى الأشياء أو يجلبها لمشاركة اهتماماته.

11 - يتفاعل اجتماعيًا على نحو غير ملائم بأن يكون متبلدًا أو عدائيًا أو مخرّبًا.

12 - لديه صعوبة في التعرف على الإشارات غير اللفظية، مثل تفسير تعبيرات الوجه الأخرى للأشخاص أو وضع الجسم أو لهجة الصوت.

أنماط السلوك

1 - يقوم الطفل بحركات متكررة، مثل التأرجح أو الدوران أو رفرفة اليدين.

2 - قد يقوم بأنشطة من الممكن أن تسبب له الأذى، مثل العض أو ضرب الرأس.

3 - يضع إجراءات أو طقوسًا معينة، وينزعج عندما يطرأ عليها أدنى تغيير.

4 - يعاني من مشكلات في التناسق أو لديه أنماط حركية غريبة، مثل حركات غير متزنة أو السير على أصابع القدمين، ولديه لغة جسد غريبة أو متصلبة أو مبالغ فيها.

5 - قد ينبهر من تفاصيل شيء ما، مثل العجلات التي تدور في السيارة اللعبة، ولكن لا يدرك الصورة المجملة لهذا الشيء أو وظيفته.

6 - قد يكون حساسًا بشكل غير عادي تجاه الضوء والصوت واللمس، وعلى الرغم من ذلك لا يبالي للألم أو الحرارة.

7 - لا تشغله ألعاب التقليد أو اللعب التخيلي.

8 - قد ينبهر بجسم أو نشاط ما بحماسة أو تركيز غير طبيعيين.

9 - قد تكون لديه تفضيلات معينة من الأطعمة، مثل تناول القليل من الأطعمة فحسب أو رفض تناول الأطعمة ذات ملمس معين.

المصدر - سيدتي