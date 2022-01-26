تعرف على الفوائد الصحية للبستنة

الوكيل الإخباري - الطبيعة هي المكان الذي يمكنك فيه العثور على ميزات الاسترخاء غير المحدودة والهدوء والشفاء، ويمكن القول إن البستنة هي الممارسة المرتبطة بالصحة العقلية والعديد من الفوائد الجسدية في جسم الإنسان.

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الفوائد الصحية للبستنة وكيفية الاستفادة منها في بناء قدراتنا البدنية والعقلية





1. رياضة مدهشة

تعدّ البستنة بالتأكيد شكلا رائعا من أشكال ممارسة الرياضة، فهي تتطلب بذل جهد شاق وتركيزا شديدا، وبهذا يمكنك حرق حوالي 250 سعرة حرارية في الساعة. ويمكن أن يؤدي قص أو تشذيب أشجارك ونباتاتك إلى بذل مقدار الطاقة نفسه الذي تسير به بوتيرة مناسبة، ما يعني أنك ستتمكن من فقدان الدهون، والحفاظ على جسمك وشكله مفعماً بالحيوية.

2. تعزز من حميتك

لقد وجد أننا عندما نزرع الخضار والفواكه في الحديقة، فإننا سنأكل المزيد والمزيد من المنتجات الطازجة، وهذا يعني استهلاكنا للأطعمة الغنية بالعناصر المغذية، وسنصبح أكثر ميلاً نحو الأطعمة النباتية الطازجة في نظامنا الغذائي، إذا استثمرنا الكثير من وقتنا في إنبات الطعام.

3. تقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض العقلية

تساعد زراعة الخضراوات والفاكهة والزهور على تعزيز أداء الدماغ؛ فقد أظهرت الأبحاث أن ممارسة الأنشطة البدنية مثل البستنة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر إلى النصف، كما أن القيام بالأشياء التي تحبها يمكن أن يساعدك أيضاً في تجنب الكآبة.

4. تعزز من صحتك البدنية

أظهرت الدراسات أنه يمكن للبستنة أن تمنع عنك العديد من الأمراض، وتساعدك في الحفاظ على جسم صحي، كما يمكن للبستنة الحد من مخاطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية بشكل ملحوظ.

5. تقلل من الإجهاد

تعدّ البستنة أيضاً وسيلة كبيرة لتفريغ الضغط؛ فالإجهاد يمكن أن يسبب الصداع وآلام المعدة، والتهيج، والنوبات القلبية وغيرها من الحالات. فالأشخاص الذين يمارسون البستنة بانتظام سيحدث لديهم انخفاض ملحوظ في الإجهاد مقارنة بأنشطة تخفيف الضغط الأخرى.

6. تعزز مزاجك

قد لا يبدو القيام بأعمال البستنة شيئاً مثيراً بالنسبة للبعض، ولكن الحصول على القليل من الأوساخ تحت أظافرك يمكن أن يمنحك شعورا جيدا، فمن خلال القيام بذلك، ستزيد البكتيريا في الأوساخ والتربة من مستويات هرمون السيروتونين في جسمك، ما يجعلك تشعر بالارتياح.

7. تساعدك على النوم

طبعاً، من المستبعد أن تبقى مستيقظًا طوال الليل وقلقًا بشأن نباتات الطماطم التي زرعتها، ولكن الدراسة أظهرت أن الأشخاص الذين يشاركون في أنشطة منتظمة، مثل البستنة، هم أكثر عرضة للنوم الصحي، وحتى نوعية النوم تكون أفضل لديهم. بما أن البستنة تقلّل من مستويات القلق والتوتر، فسوف تمكّنك من النوم مبكراً، وتجعلك تدخل في نوم عميق وصحي.

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