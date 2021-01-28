تعرف على بعض الروائح التي تحسن الصحة النفسية والمزاج!

الوكيل الاخباري - يمكن لبعض الروائح أن تساعد على الشعور بالتحسن وعلى التمتع بصحة نفسية أفضل، منها:

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- اللافندر:

تساعد رائحته على الشعور بالاسترخاء وعلى التخلص من الغضب والتوتر، ولهذا من المفيد تدليك الصدغين ببضع نقاط من زيته الأساسي.

- الليمون:

يحتوي الليمون على الكثير من الفوائد، فهو غني بمضادات الأكسدة التي تخلص الجسم من السموم كما أنه يساهم في تعزيز الطاقة ويمكن الاعتماد على رائحته من أجل استعادة الحيوية والانتعاش ولهذا من المفيد رش القليل من زيته الأساسي في الاجواء لجعلها صحية ومنعشة.



- الفانيليا:

تحتوي هذه المادة على الكثير من الخصائص العلاجية، فمن الممكن أن تسبب رائحتها الشعور بالارتياح والامان، وأشارت دراسة حديثة إلى أن رش القليل من رائحة الفانيليا في مكان ما باستمرار تجعل الأشخاص أكثر ميلاً إلى تقديم المساعدة للآخرين.



- القهوة:

تساعد رائحة القهوة على الشعور بالحيوية وعلى التيقظ، ومن الممكن أن تحمي من المعاناة من بعض الامراض العصبية وأن تساعد على الشعور بالاطمئنان.

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