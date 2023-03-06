تعرف على فوائد الافوكادو للحامل

الوكيل الإخباري- قال المركز الاتحادي للتغذية إن الأفوكادو يتمتع بالعديد من الفوائد للصحة؛ حيث إنه غني بالفيتامينات مثل A و B6 و C و D بالإضافة إلى حمض الفوليك المهم للمرأة أثناء فترة الحمل لأهميته لتطور الجنين.



وأضاف المركز الألماني أن الأفوكادو غني بالأحماض الدهنية غير المشبعة المهمة لبناء الخلايا في الجسم، فضلاً عن تأثيرها المثبط للالتهابات.



كما يزخر الأفوكادو بالكاروتينات، التي تندرج ضمن مضادات الأكسدة، والتي تقي من تلفيات الخلايا، ومن ثم الحد من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.



ويشتمل الأفوكادو أيضاً على مضادات أكسدة مهمة لصحة العين مثل مادتي "زياكسانثين" و"لوتين"، واللتين تتمعان بأهمية كبيرة لصحة شبكية العين. كما أن هناك مؤشرات على أن اللوتين يمكن أن يقي من إعتام عدسة العين (المياه البيضاء).



وبالإضافة إلى ذلك، يزخر الأفوكادو بالألياف الغذائية، التي تعمل على تنشيط عملية الهضم من ناحية، وإطالة الشعور بالشبع من ناحية أخرى، مما يساعد في مواجهة نوبات الجوع الشديدة ويسهم في إنقاص الوزن.

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