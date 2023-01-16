تعرف على فوائد البيض والتفاح لصحة الجسم

الوكيل الإخباري-يعتبر التفاح ثاني أغنى الفواكه بمضادات الأكسدة، والتي توفر حماية ضد السرطان، والإجهاد التأكسدي الذي يضر بالحمض النووي.



ووفقاً لتوصيات قسم التغذية في جامعة كاليفورنيا، يُنصح باتباع حمية التفاح والبيض، للوقاية من أمراض الربو والسكري وتعزيز صحة العيون، لأن البيض غني بمادة الكولين المفيدة للعين، والتي تدفع الكولسترول عبر مجرى الدم.



لكن ينبغي على المصابين بارتفاع في مستوى الكولسترول عدم تناول أكثر من 4 بيضات كاملة في الأسبوع، ويمكن تناول أي كمية من البياض.



وبحسب موقع "ليفينغ سترونغ"، يساهم التفاح في توفير الألياف وخاصة القابلة للذوبان، وفيتامين "سي"، كما يحتوي قشر التفاح على مجموعة من أفضل المواد الكيميائية النباتية التي تخفض الإجهاد.



ولذلك عند تناول حمية البيض والتفاح يحصل الجسم على عدد كبير من مضادات الأكسدة، ونوعية عالية الجودة من البروتين اللازم لبناء الأنسجة والعضلات، ومغذيات تساعد على استقلاب الدهون، وأخرى تبني الأنسجة العصبية.



وبشكل عام يُنصح بهذه النوعية من الحمية لفترة محدودة، مع تكرارها لبضعة أيام كل شهر لضبط الوزن، وتقليل الإجهاد التأكسدي الذي يتعرض له الجسم.

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