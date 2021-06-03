تعرف على مراحل تسوس الأسنان

الوكيل الإخباري - أن تسوس الأسنان يمر بعدة مراحل، من خلالها يتم الشعور بالألم تدريجياً، وتبدأ رحلة غير مرغوبة إلى طبيب الأسنان.

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يحدث تسوس الأسنان على عدة مراحل تدريجية اهمها :

1- تكون البقع البيضاء

ينتج عن نقص الكالسيوم وتراكم البلاك على الأسنان ظهور بقع بيضاء على الأسنان، وتراكم الأحماض داخل الفم قد يتسبب في تدهور طبقة المينا، مما قد يساعد أيضاً في تكون البقع، وأثناء هذه العملية يتم إزالة المعادن المفيدة الموجودة على أسطح الأسنان.

2- تسوس طبقة المينا

يحدث هذا التسوس في مرحلة تآكل طبقة المينا، مما يؤثر على عملية التمعدن ولا يجعلها تقوم بالدور المخصص لها، وهو استعادة المعادن الأساسية. ويمكن أن ينتج عن هذا التأثير وجود خلل في الأسنان، وأيضاً يجعل الأسطح الخاصة بها أكثر قابلية للكسر، في حالة استمرار التسوس.



3- تسوس الأسنان

تستمر البكتيريا والأحماض الفموية في التأثير على طبقة المينا وتعمل على إذابتها، مما ينتج عنه حدوث مشكلة في طبقة العاج، وبالتالي حدوث التسوس، لذلك تعتبر هذه المرحلة أكثر المراحل التي تحتاج لعلاج مبكر.

وإذا انتقل التسوس إلى طبقة العاج، سوف تشعر بآلام شديدة وحادة في الأسنان المتأثرة، وإذا أثرت هذه العملية على جزء له ثأثير من طبقة المينا، فقد يتسبب ذلك في فقدان بعض المعادن المهمة كالفوسفات والكالسيوم، مما قد ينتج عنه تدهور طبقة المينا.

4- تسوس أو التهاب لب السن (تسوس العصب)

اللب هو جزء هام من مكونات السن، حيث يتكون من أنسجة حية وخلايا، وفي حالة حدوث أي خلل فيه عن طريق البكتيريا، قد ينتج عن ذلك ضرر بالأعصاب والأوعية الدموية الخاصة بالأسنان، مما يترتب عليه الحدوث بألم.

5- حدوث الخراج

تكون الخراج هو آخر مراحل التسوس، والتي ينتج عنها الشعور بألم شديد، وفي حالة وصول العدوى لجذر السن، ستصبح العظام الموجودة معرضة للخل بشكل كبير، وفي حالات كثيرة تتم الإصابة بتورم اللثة واللسان.

6- خسارة الأسنان

إذا تم إهمال علاج المراحل التي سبق ذكرها من تسوس الأسنان، سوف يترتب على ذلك الحاجة لخلع الأسنان وخسارتها. وبعد أن تعرفنا على مراحل تسوس الأسنان ، وما مدى خطورتها، يتوجب عليك العناية بنظافة الفم من خلال استخدام غسول الفم ومعجون الأسنان للوقاية من تسوس الأسنان.

المصدر - كل يوم معلومة طبية