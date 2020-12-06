تعرّف لفوائد نبات ست الحسن الساحرة

الوكيل الإخباري _ يحتوي نبات ست الحسن على العديد من الفوائد ويتميز بشكله الجميل ، ويدخل في صناعة مستحضرات التّجميل، والأدوية للتخلص من العديد من السموم؛ حيث يحتوي على مُركبات كيميائيّة فعّالة، فيمكن أن يُخفف الآلام، والتشنّجات باعتباره مادة مُهدئة ، تعرف على ابرز فوائد نبات ست الحسن:
1- يساعد على التّقليل، والحدّ من إفرازات الجسم، وخفض أحماض المعدة.
2- يساعد على التقليل من الغثيان. المصاحب للعديد من المشاكل.
3- يسيطر على معدل نبضات القلب، واسترخاء العضلات.
4- يوسّع العينين. وذلك عند الحاجة. إلى إجراء فحوصات لتسهيل عملية الفحص.
5- يعمل كمضاد للعديد من الحشرات السامّة. والعوامل الكيميائية الضارّة.
المصدر : الامارات نيوز