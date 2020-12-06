الأحد 06-12-2020
الوكيل الاخباري

توجيه عاجل من وزير التربية بشأن التعليم عن بعد

الصقيع يزور المملكة الليلة

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا بالضفة

فقدان محفظة في عمان

التضامن العربي

هذه الامراض المسبب الأول للوفاة في الأردن

توضيح حكومي حول عودة المدارس وقرارات قادمة

مدير مستشفى الفحيص للوكيل : زيادة الإقبال على العيادات النفسية بسبب كورونا

رئيس الوزراء يعلق على قرار الحظر الشامل

تنقلات وتعيينات في الأمن العام - أسماء

الأحد، 06-12-2020 02:15 م

تعرّف لفوائد نبات ست الحسن الساحرة

نبات_ست_الحسن


الوكيل الإخباري _ يحتوي نبات ست الحسن على العديد من الفوائد ويتميز بشكله الجميل ، ويدخل في صناعة مستحضرات التّجميل، والأدوية للتخلص من العديد من السموم؛ حيث يحتوي على مُركبات كيميائيّة فعّالة، فيمكن أن يُخفف الآلام، والتشنّجات باعتباره مادة مُهدئة ، تعرف على ابرز فوائد نبات ست الحسن:

1- يساعد على التّقليل، والحدّ من إفرازات الجسم، وخفض أحماض المعدة.

اضافة اعلان
2- يساعد على التقليل من الغثيان. المصاحب للعديد من المشاكل.

 

3- يسيطر على معدل نبضات القلب، واسترخاء العضلات.


4- يوسّع العينين. وذلك عند الحاجة. إلى إجراء فحوصات لتسهيل عملية الفحص.

 

5- يعمل كمضاد للعديد من الحشرات السامّة. والعوامل الكيميائية الضارّة.

 

 

المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
ما_فوائد_الهيل

فوائد تناول حبة هيل على الريق

47-143625-benefits-tea-thyme_700x400

فوائد غير متوقعة لتناول مشروب الزعتر

main_image5f965c6dd2c4c

أطعمة تكسب جسمك مناعة و تحميك من أمراض الشتاء

92017181366654

علاجات منزلية للتخلّص من مشكلة الشخير نهائيًّا

jEWXO2AZtZzCCjDuy9ziTdhNjv7yrXnV4DjdeSyP

7 فوائد لن تصدقها للسمن البلدي

EG

لمرضى السكري .. فوائد تناول البيض على الريق

أخبار متعلقة
jEWXO2AZtZzCCjDuy9ziTdhNjv7yrXnV4DjdeSyP

7 فوائد لن تصدقها للسمن البلدي

5674311-283450134

هذا ما تفعله الأطعمة الخضراء بالجسم

201809060429562956

اضرار تناول الثوم والبطاطس على هذه الفئة

tbl_articles_article_14232_936cae4345d-cbdf-4e6a-a9b8-196b68a730ba

لن تتوقعها .. فوائد مذهلة لإكليل الجبل

فوائد_شرب_الشاي_الأخضر_قبل_النوم

مخاطر غير متوقعة عند الإفراط في تناول الشاي الأخضر

6642751-917416198

فوائد مذهلة لـ الميرمية .. تعرف عليها