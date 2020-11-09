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الإثنين، 09-11-2020 10:14 ص

تقرير يكشف مدة عيش فيروس الإنفلونزا على الأسطح والجلد

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الوكيل الاخباري - ذكر موقع Business Insider في تقرير له المدة التي يعيشها فيروس الإنفلونزا الموسمي على الأسطح المختلفة واشار إلى أنه ينتشر بسهولة عن طريق اللمس.

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ونقل عن الدكتور كيلي رينولدز، قوله إن الفيروس يعيش لمدة أطول على الأسطح الصلبة. وأضاف: "تعيش فيروسات الإنفلونزا لمدة 24 إلى 48 ساعة على الفولاذ المقاوم للصدأ والبلاستيك".


وتابع أنها تعيش لمدة أقصر على القماش مع الإشارة إلى ان المدة تتراوح في هذه الحالة بين 8 الى 12 ساعة.

وذكر التقرير نتائج دراسة ووجدت أن فيروس الإنفلونزا يمكن أن يعيش فقط نحو 5 دقائق على الجلد لأن البشرة تنتج مواد مضادة للميكروبات تساعد على قتل الجراثيم وتحمي من العدوى.


ولفت إلى أن أفضل طريقة للتخلص من الجراثيم هي غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل. وهذا ما تدعو إليه بشكل دائم منظمة الصحة العالمية من أجل الوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد أيضاً.

 

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