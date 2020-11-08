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الأحد، 08-11-2020 10:41 ص

تعرف على الفرق بين أعراض الإنفلونزا وكورونا

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الوكيل الاخباري - مع تبدّل الفصول كل عام ينتشر الفيروس المسبّب للإنفلونزا ، لكن يبدو أنه يحلّ هذا العام في ظروف استثنائية يعرفها الجميع: جائحة كورونا.

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وفي هذا السياق تعمّ حالة من الارتباك حيث لم يعد في إمكان الكثيرين التمييز بين أعراض المشكلتين، ولهذا من الضروري التعرّف على بعض الفوارق.


- ارتفاع درجة الحرارة:

لا يعاني مرضى الإنفلونزا من هذا كثيراً، إلا أنها من الأعراض الملازمة للإصابة بفيروس كورونا، وغالباً ما تترافق مع الإسهال والقيء.


- العطس:

هو من الأعراض الأساسية التي تظهر بعد الإصابة بالإنفلونزا.


- السعال:

يحدث في حالة الإنفلونزا مصحوباً بالبلغم ويكون جافاً في حالة "كوفيد 19".


- البرد:

يدل على المعاناة من عدوى كورونا ولا يحدث كثيراً لدى مصابي الإنفلونزا.


- انسداد الأنف:

هي مشكلة مرضى الرشح غالباً.

- أوجاع الجسم:

يشعر بها المصابون بعدوى كورونا وقلّما يشكو منها مرضى الإنفلونزا.


- أوجاع الصدر:

تظهر بقوة لدى مرضى "كوفيد 19" وتكون متوسطة الحدّة لدى مرضى الإنفلونزا.


- الإرهاق:

يظهر هذا العارض بشكل واضح لدى كل من يلتقط عدوى الفيروس المستجد.


- الصداع:

هو من الأعراض القوية والمستمرة المرافقة للإصابة بكورونا. ويكون هذا الوجع خفيفاً في حالة الإنفلونزا.


ومن المعروف أن الكثير من مرضى "كوفيد 19" يفقدون حاستَي الشم والتذوق. ويجب الانتباه إلى أن أعراض كورونا تتطور بشكل مفاجئ وسريع على عكس تلك التي تدل على الإنفلونزا.

 

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