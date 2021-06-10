تقرير يكشف 5 خرافات شائعة عن تناول المانجو يجب عدم تصديقها

الوكيل الاخباري - تشتهر فاكهة المانجو بنكهاتها المتنوعة وتنوعها الواسع إلى جانب المذاق الرائع، كما أنها تحتوي على وفرة من العناصر الغذائية المفيدة للجسم.

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يعتقد معظم الناس أن المانجو غير صحي، لكن موقع "هيلث شوتس" الطبي أورد تقريرا ينفي فيه هذا الاعتقاد، ويعدد فوائد هذه الفاكهة الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن وكذلك الكربوهيدرات والسكر الطبيعي، وكسر التقرير بعض الخرافات التي منعت الناس من تناول هذه الفاكهة اللذيذة.



الخرافة الأولى: يسبب المانجو زيادة الوزن

والحقيقة: لاتعزز المانجو زيادة الوزن لأنها مليئة بفيتامينات c (سي) وA (أي) وتحتوي على الحديد والبوتاسيوم والنحاس، بالإضافة إلى الخصائص الخالية من الدهون والصوديوم والكوليسترول، وتحتوي المانجو على الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع، كما يساعد المانجو على شد البطن.



الخرافة الثانية: يمكن أن يسبب المانجو ظهور حب الشباب والبثور

الحقيقة: يؤدي نقص فيتامين A ومضادات الأكسدة والمعادن في الجسم إلى زيادة خطر الإصابة بحب الشباب أو البثور، ويزيد من إنتاج الجسم لبروتين الكيراتين، وتحتوي المانجو على كل هذه العناصر الغذائية لذلك فهي الأفضل للعناية بالبشرة في الصيف.



الخرافة الثالثة: المانجو غير مناسب لمرضى السكري

الحقيقة: المانجو فاكهة حلوة ولكنها منخفضة في مؤشر نسبة السكر في الدم (أقل من 55)، مما يجعلها مناسبة لمرضى السكري، وتحتوي المانجو على مركب يعرف باسم مانجيفيرين، وهو أحد مضادات الأكسدة المهمة، والذي يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق خفضها قليلاً.



الخرافة الرابعة: يمكن أن يرفع المانجو درجة حرارة الجسم

الحقيقة: إذا تم استهلاكها بكميات كبيرة، فعندئذ نعم، تميل المانجو إلى إنتاج الحرارة في الجسم، لذا، هذه الأسطورة ليست خاطئة تماما، لكن هناك حل بسيط وتقليدي لهذه المشكلة يتم عبر نقع المانجو في الماء لبضع ساعات قبل تناولها.



الخرافة الخامسة: يجب على المرأة الحامل ألا تأكل المانجو

الحقيقة: في فترة الحمل، تعتبر زيادة الوزن وسكري الحمل من المشكلات الرئيسية، عندئذ يعد تجنب المانجو فكرة جيدة، وبخلاف ذلك، لا ينبغي أن يمثل جزء صغير من المانجو خلال النهار مشكلة.







المصدر : سبوتنك