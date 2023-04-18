الثلاثاء 18-04-2023
الوكيل الاخباري

الأوقاف: صلاة العيد الساعة السابعة صباحا

روسيا تختبر الروبل الرقمي

قوات الاحتلال تنصب برجا عسكريا جنوب شرق بيت لحم

فلس الريف يزود 140 موقعا ومنزلا بالكهرباء بكلفة مليون و513 ألف دينار

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

ضبط 5980 حالة استجرار غير مشروع للكهرباء خلال الربع الأول

حماية المستهلك تدعو إلى التأني قبل شراء مستلزمات العيد

فلسطين تعلن موعد صلاة عيد الفطر

قوات الاحتلال تداهم منزلا في بيت لحم

تفاصيل جديدة لحادث دهس 3 سيدات في عمان

الثلاثاء، 18-04-2023 11:53 ص

تقنية جديدة لالتئام كسور العظام دون جراحة

20234181247321820


الوكيل الإخباري- من المعروف أن كسور الجمجمة تلتئم ذاتياً لدى المواليد وصغار الفئران، غير أن هذه الخاصية لا تستمر مع تقدم الانسان في العمر.

ولكن بحسب دراسة أوردتها الدورية العلمية "بروسيدنجز أوف ذا ناشيونال أكاديمي أوف ساينسز "، يعكف فريق من الباحثين بجامعة بيتسبرج الأمريكية على تطوير تقنية جديدة لتنشيط خاصية التئام العظام مجدداً لدى الكبار بدون الحاجة إلى جراحات زرع العظام أو استخدام مواد حيوية.

اضافة اعلان


وتعتمد هذه التقنية على استخدام جهاز يشبه الأسلاك الطبية التي تستخدم في تقويم الأسنان من أجل شد عظام الجمجمة على امتداد منطقة الكسر، بهدف تنشيط الخلايا الجذعية العظمية التي تقع على جوانب الكسر.
ويؤكد الباحثون أن هذه التجربة نجحت علاج كسور في جماجم فئران بالغة، لم يكن من الممكن أن تلتئم باستخدام الوسائل الأخرى التقليدية.
ويقول الباحث جوسيبي إنتيني استاذ طب الأسنان الوقائي في كلية الطب بجامعة بيتسبرغ: "لقد استوحينا فكرة هذه النهج العلمي الجديد، نظراً لأن كسور أعلى الجمجمة لدى المواليد تلتئم ذاتياً على نحو طبيعي بشكل فائق"، مضيفاً أنه "عن طريق تنشيط خواص العلاج الذاتي للجسم، يمكننا تنشيط العظام للالتئام ذاتياً، ونأمل في تطوير هذه التقنية من أجل ابتكار علاجات جديدة لكسور العظام".
وذكر الفريق البحثي في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني ميديكال إكسبريس المتخصص في الأبحاث الطبية أن هذه التقنية الجديدة نجحت في علاج كسور لفئران تبلغ أعمارها شهرين، وهو ما يوازي عمر شخص في بداية سن البلوغ، غير أنها لم تجد نفعا مع الفئران التي تبلغ أعمارها عشرة أشهر أو القوارض متوسطة العمر.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
19_2023-638173361650687169-68

دراسة : التفكير الإيجابي بالشيخوخة يخفف فقدان الذاكرة

مرض-النقرس-بالصور_slideshow_1876_397388630ae-549f-49c9-b6c4-15b654882d6d

مع كثرة تناول اللحوم .. مادة غذائية تقلل اعراض النقرس

20163291942RN817

6 خطوات لتجنب آلام الرقبة عند العمل أمام اللاب توب

هل-الفول-السوداني-يزيد-الوزن

خبيرة تكشف أثر كبير لتناول حفنة من الفول السوداني يومياً

558

ابتكار تقنية جديدة لعلاج مرضى السرطان

image

متى يكون ألم الكتف إشارة لمرض بالقلب؟

أخبار متعلقة
image

جهاز إلكتروني جديد لقياس ضمور العضلات