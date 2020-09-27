تمرين بسيط في المنزل يحمي من ارتفاع ضغط الدم

الوكيل الاخباري - يعد ارتفاع ضغط الدم من الأمراض الصامتة التي يمكن أن تؤدي إلى أضرار خطيرة مع مرور الوقت، لذلك من الضرورة فحص ضغط الدم بشكل منتظم واتخاذ الاحتياطات الضرورية للسيطرة عليه ضمن الحدود الطبيعية.



ويؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة الضغط على الأوعية الدموية والأعضاء الحيوية، ويمكن أن يسبب بعض المضاعفات المميتة، بما في ذلك السكتات الدماغية والنوبات القلبية.



ويمكن أن يكون ارتفاع ضغط الدم ناتجاً عن تناول نظام غذائي غير صحي، أو عدم ممارسة التمارين الرياضية الكافية، وتم الكشف عن أن أعمال البستنة من أفضل التمارين للوقاية من ارتفاع ضغط الدم.



ومن المستغرب أن تكون البستنة فعالة في الحماية من ارتفاع ضغط الدم مثل بعض التدريبات الأخرى الأكثر شيوعاً، وفقًا لأخصائية التغذية الدكتورة سارة بروير، وتساعد هذه الأنواع من التمارين المعروفة باسم التمارين الهوائية على توسيع الأوعية الدموية، مما يؤدي لاحقاً إلى خفض ضغط الدم.



ويجب ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين الرياضية في الأسبوع للوقاية من ارتفاع ضغط الدم، حيث توسع التمارين الأوعية الدموية، وتقلل من الجهد الذي يضطر القلب لبذله لضخ الدم، وتعزز تدفق الدم عبر العضلات بحيث يتم تقليل الضغط في أماكن أخرى من الجسم.



وتضيف الدكتورة بروير "ليس من الضروري أن يكون النشاط البدني قويا، فالمشي السريع لمدة 30 إلى 60 دقيقة يومياً في معظم أيام الأسبوع يعود بفوائد كبيرة على الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم. والأنشطة الأخرى مثل البستنة والرقص لها نفس فعالية السباحة أو ركوب الدراجات للحفاظ على صحة القلب".



ولكن بالمقابل، هناك بعض التمارين التي يجب عليك تجنبها إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، وقد تؤدي تمارين الجري ورفع الأثقال إلى ارتفاع سريع في ضغط الدم، وحذرت جمعية ضغط الدم في المملكة المتحدة من أن الارتفاع المفاجئ في ضغط الدم يضع ضغطاً إضافياً على القلب.



ويجب عليك التحدث إلى الطبيب قبل البدء في ممارسة تمارين الجري إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

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