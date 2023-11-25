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السبت، 25-11-2023 10:20 ص

تناول الحبوب الكاملة يومياً يمنع تدهور الذاكرة

أطعمة-تزيد-من-قوة-الذاكرة-عند-الإنسان


الوكيل الإخباري - بحثت دراسة جديدة العلاقة بين تناول الحبوب الكاملة والوظيفة الإدراكية، وتبين أن تناول 3 حصص من الحبوب الكاملة يومياً يقلل تراجع الذاكرة بسبب العمر.

وأجريت الدراسة في جامعة راش، بمشاركة 3250 شخصاً متوسط أعمارهم 75 عاماً، خضعوا لمتابعتهم  6 أعوام.

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ونشرت الدراسة دورية "نيورولوجي" المتخصصة في علم الأعصاب، وأفادت بأن الذين تناولوا كمية كبيرة من الحبوب الكاملة يومياً كانت ذاكرتهم أقل عمراً  بـ 8.5 أعوام من الذين تناولوا الحبوب المكرّرة.


وفي الدراسة، قاس الباحثون الذاكرة العرضية، وسرعة الإدراك الحسي، ومدى الإدراك للعالم. وأنشؤوا مقياساً تشير درجته الأعلى إلى وظيفة إدراكية أفضل.
وجمع الباحثون أيضاً بيانات غذائية عن المشاركين، وتناولهم للحبوب الكاملة، والبروتين الحيواني، إلى جانب فحوصات صحية أخرى.


الدماغ والقلب
ولم يقدّم فريق البحث تفسيراً لعلاقة تناول الحبوب الكاملة بالصحة المعرفية، لكن النتائج أظهرت أيضاً أن الحبوب المكرّرة نشكل خطراً  أكبر للإصابة بأمراض القلب وعوامل ذات صلة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.


واقترح الباحثون أن تناول الحبوب الكاملة يرتبط بعادات صحية وغذائية تقلل مشاكل القلب والدورة الدموية، ما يؤثر على صحة الدماغ.

 

 

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