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الثلاثاء، 28-12-2021 04:42 م

تناول الطعام المحروق والمحمص يسبب مرضاً خطيراً

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الوكيل الإخباري - يعشق الكثير من الأشخاص تناول الأطعمة المحترقة أو المحمصة، وقد يتفنون في طرق تسوية الأطعمة، لكن عليكِ معرفة أن بعض هذه الطرق قد تضر بصحتك، ويمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالأمراض الخطيرة.

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وتحتوي الأطعمة المحترقة على مادة "الأكريلاميد" بتركيز عالٍ، وعادةً ينتج هذا المكون عند طهي الأطعمة النشوية على درجة حرارة عالية لفترة طويلة، ويزيد هذا المكون خطر الإصابة بالسرطان.

ويؤدي استخدام العديد من طرق الطهي التقليدية، مثل: التنور (الأفران الطينية)، أو الباربكيو، أو القلي، أو الشيِّ، أو التحميص، إلى تكوّن مادة "الأكريلاميد"، ووفقاً لدراسة نشرت في البوابة الرقمية لأبحاث السرطان بالمملكة المتحدة، فإن هذه الأشكال من الطهي تكون صحية عند تقليل استخدام الزيت، إلا أن تفحم وتحميص الأطعمة النشوية قد يزيد خطر الإصابة بالسرطان.

وبالإضافة إلى ذلك، نصح الخبراء والأطباء بضرورة تناول الفواكه الطازجة والخضراوات والأطعمة الغنية بالألياف، وتجنب الأطعمة التي تحتوي على الكثير من السكر والمالحة والدهنية والمعالجة، في محاولة للوقاية من الإصابة بعدة أنواع من السرطان.


زهرة الخليج

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