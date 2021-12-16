الخميس 16-12-2021
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الخميس، 16-12-2021 04:13 م

دراسة جديدة تسمي الفاكهة الوحيدة القادرة على محاربة الأورام الخبيثة

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الوكيل الاخباري - أكدت دراسة أجراها المركز الوطني الأمريكي لمعلومات التكنولوجيا الحيوية، أن فاكهة الرمان غنية بعدد من المواد المفيدة والمضادات للأكسدة مما يعطيها إمكانية مقاومة للالتهابات.

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وفقا للعلماء، فإن الرمان هي الفاكهة الوحيدة القادرة على منع أنواع مختلفة من السرطان كسرطان الرئة والجلد والقولون والغدد الثديية، كما أن الرمان قادر أيضا على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بحسب ما ذكر موقع "ncbi".

 



للرمان أيضا تأثير إيجابي على التئام الجروح وضبط مستوى الكوليسترول.


يعتقد العلماء أن التأثير الإيجابي للرمان يرجع إلى تأثير المكونات والمستقلبات الحيوية المختلفة في تركيبته الكيميائية.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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