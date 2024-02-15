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الخميس، 15-02-2024 02:30 م

تورم القدمين- هل يشير لحالة خطيرة؟

أسباب_تورم_القدم_اليسرى


الوكيل الإخباري - مشكلة تورم وانتفاخ القدمين من المشكلات التي قد تؤثر على الحركة، ولكن في بعض الحالات يمكن ألا يكون السبب مرضيًا، فالوقوف طويلا قد يسبب التورم على سبيل المثال.

أسباب انتفاخ القدم
قال الدكتور شهاب الدين غريب، أخصائي العظام، أن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى انتفاخ وتورم القدمين، مثل الوقوف لفترات طويلة، وهنا يزول التورم والانتفاخ بمجرد الحصول على راحة.

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وأضاف غريب، أن من أسباب تورم القدمين بشكل مرضي، قد يكون بسبب التواء الكاحل، أو التهاب أوتار القدم، أو قد يكون السبب وراء وجود مشاكل في الكلى، لأنها المسؤولة عن تنظيم السوائل بالجسم، ففي حالة وجود مشاكل بالكلى تقل قدرتها في التخلص من السائل المحبوس في الجسم.


وأضاف أن وجود مشاكل أو تليفات في الكبد من أسباب انتفاخ القدم أيضًا، وكذلك وجود مشاكل في عضلة القلب والشرايين، لعدم مرور الدم وتدفقه جيدًا للقدمين.


الكونسلتو 

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