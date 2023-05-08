تورم اللسان .. متى يشير إلى مشكلة خطيرة؟

الوكيل الإخباري- تورم اللسان عرض لكثير من المشكلات الصحية، ويعتمد علاجه على معرفة السبب، وتكمن خطورته في أنه قد يتسبب في التعرض لبعض الأعراض الأخرى الأكثر خطورة والتي تستدعي سرعة تلقي العلاج.

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نستعرض في التقرير التالي أسباب تورم اللسان وأبرز الأعراض المصاحبة له، والأعراض التي تشير للخطورة، وفقًا لـ "Very well health".

أعراض تورم اللسان



اعتمادًا على سبب التورم، قد يكبر أحد جانبي اللسان أو كلاهما، وقد يترافق مع ذلك مجموعة من الأعراض الأخرى التي تتمثل فيما يلي:



-إذا تأثرت براعم التذوق بالتورم، فقد يعاني الشخص من تغير مذاق الطعام.

- مرارة الفم.

- صعوبة التحدث.

-تغير لون الشفاه.

- التنفس بصعوبة.



متى يشير تورم اللسان لمشكلة خطيرة؟

قد يكون تورم اللسان بسيط ويمكن التخلص منه بسهولة، ولكن في بعض الحالات قد يشير لمشكلة أكثر خطورة أو قد يتسبب في مضاعفات أخرى تتطلب الحصول على الرعاية الطبية الفورية، ويمكن تحديد ذلك من خلال بعض العلامات التي قد تظهر على المصاب والتي تتمثل فيما يلي:

- زيادة حجم التورم بشكل سريع.

- تورم الوجه بالكامل.

- صعوبة شديدة في التنفس.

- سرعة في ضربات القلب.



أسباب تورم اللسان

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى تورم اللسان، ومن أبرزها ما يلي:



ردود الفعل التحسسية

تعد الحساسية بمختلف أنواعها الغذائية وردود الفعل التحسسية تجاه المواد الكيميائية من أكثر الأسباب شيوعًا لتورم اللسان، تبدأ أعراض رد الفعل التحسسي عادةً في غضون دقائق أو ساعات من التلامس مع أحد مسببات الحساسية.



أثر جانبي لبعض الأدوية

تعتبر التفاعلات الدوائية هي السبب الأكثر شيوعًا لتورم اللسان، من أبرز تلك الأدوية مضادات الاكتئاب والمسكنات.



الأمراض الجلدية

يمكن أن تسبب أمراض الجلد تهيج اللسان، مما قد يؤدي إلى تورم تختلف شدته حسب السبب ومن أبرز الأمراض الجلدية المسببة لذلك مرض الفقاع وصدفية الفم.



العدوى

يمكن أن يصاب الفم بالعديد من أنواع العدوى التي تتسبب في تقرحات اللسان وظهور البسور وحتى تضخم وتورم اللسان.



ارتجاع المرئ

مرض الارتجاع المعدي المريئي هو اضطراب في الجهاز الهضمي يتسبب في عودة الحمض من المعدة إلى المريء، يمكن أن يسبب تهيجًا مزمنًا في مؤخرة الحلق وقد ينتج عن ذلك تضخم في اللسان.



كيف يمكن علاج تورم اللسان؟

يعتمد علاج تورم اللسان على معرفة السبب الفعلي وعلاجه، ومن ثم سيقل التورم حتى يختفي، ويمكن تناول بعض الأدوية الشراب والموضعية التي تخفف حدة الالتهاب والتورم، ويحتاج المريض للقيام ببعض النصائح البسيطة التي تساعده على سرعة الشفاء، وتتمثل فيما يلي:



-الابتعاد عن الأطعمة الساخنة والحارة.

- الاهتمام بتناول الأطعمة الباردة ومراعاة الحصول على الترطيب من خلال شرب الماء.

- غسل الفم واللسان بالمحلول الملحي.

- الاهتمام بنظافة الفم والأسنان.

- عمل كمادات باردة باستخدام الثلج لتخفيف التورم.



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