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الأربعاء، 29-12-2021 03:48 م

توقفي فوراُ عن ارتداء الكمامة أثناء الرياضة

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الوكيل الإخباري - في ظل استمرار خطورة فيروس كورونا في مختلف دول العالم، حذّر أطباء في الصين من ارتداء الشبان والرياضيين للكمّامة الواقية أثناء ممارسة الرياضة والمشي بسبب تأثيرها الصحي الخطِر.

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وأوضح هؤلاء الأطباء أن الكمّامة خلال المشي أو الركض قد تُحدث فشلاً رئوياً حاداً نتيجة تعرّض رئة الشخص لضغط كبير بسبب تسارع أنفاسه وهو يركض مرتدياً الكمامة.


لذلك حذّر الأطباء من ممارسة الرياضة بالكمّامة وطالبوا باتخاذ إجراءات سريعة لذلك، فأصدرت السلطات الصينية، التي خفّفت شروط العزلة بسبب جائحة كورونا التي انطلقت من مدينة ووهان، قراراً بمنع التلامذة والطلبة من ارتداء كمّامات الوقاية إبان دروس الرياضة.

 

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