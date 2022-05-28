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السبت، 28-05-2022 12:30 م

جدري القرود.. ما فترة حضانة الفيروس داخل جسم المصاب؟

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الوكيل الإخباري - في تطور جديد لمسألة انتشار فيروس جدري القرود، أكد الطبيب روزاموند لويس، رئيس أمانة برنامج الطوارئ لفيروس الجدري التابع لمنظمة الصحة العالمية، أن "البلدان التي تبلِّغ عن الجدري الآن هي البلدان التي لا يوجد فيها عادةً تفشٍّ لهذا المرض".

وأضاف وفقاً لشبكة CNN الأميركية: "لا نريد أن يقلق الناس، أرقام الإصابات لا تزال صغيرة نريد الناس أن يكونوا على دراية بالأعراض، وإذا كانت لديهم أي مخاوف عليهم أن يتواصلوا مع طبيبهم".

ويقسم الباحثون مرحلة الإصابة بجدري القرود ومدة حضانة الفيروس إلى فترتين اثنتين وهما:

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- الفترة الأولى: هي فترة الغزو (صفر يوم و5 أيام)، ومن علاماتها الإصابة بحمى وصداع مبرح وتضخم العقد اللمفاوية والشعور بآلام في الظهر والعضلات وضعف شديد (فقدان الطاقة).
- الفترة الثانية: يظهر الطفح الجلدي (في غضون مدة تتراوح بين يوم واحد و3 أيام عقب الإصابة بالحمى)، وتتبلور مختلف مراحل ظهور الطفح الذي يبدأ على الوجه في أغلب الأحيان ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.


ويكون وقع الطفح أشد ما يكون على الوجه (في 95%من الحالات)، وعلى راحتَي اليدين وأخمصَي القدمين (75%).


ويتطور الطفح في نحو 10 أيام إلى حويصلات مملوءة بسوائل وبثرات قد يلزمها أسابيع لكي تختفي تماماً.


ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يتوطن جدري القرود بالقرب من الغابات الاستوائية المطرية في وسط وغرب إفريقيا، لكنه شوهد بشكل متزايد بالقرب من المناطق الخضرية.


يذكر أن الحالة الأولى من مرض جدري القرود تم تشخيصها قبل أشهر في الولايات المتحدة الأميركية لدى مريض دخل المستشفى في ماساتشوستس سافر إلى كندا في وسائل النقل الخاصة.

 

لها 

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