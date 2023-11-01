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الأربعاء، 01-11-2023 10:36 ص

جوز البيكان .. فوائد صحية جمّة

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الوكيل الإخباري - قال المركز الاتحادي للتغذية بألمانيا إن جوز البيكان (Pecan Nuts) يتمتع بفوائد صحية جمة، حيث إنه غني بالمعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، والفيتامينات مثل فيتامين A وفيتامينات B.

وأضاف المركز أن جوز البيكان يمتاز أيضاً بمحتواه العالي من الدهون بنسبة تصل إلى 72%، إلا أن أغلبها أحماض دهنية غير مشبعة، والتي تتمتع بفوائد كبيرة للصحة مثل حمض الأوليك وحمض اللينوليك.

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التخزين السليم
ومن ناحية أخرى، شدد المركز على ضرورة التخزين السليم لجوز البيكان، نظراً لأنه يصير زنخاً بسرعة بسبب محتواه العالي من الدهون.. وإذا تم تخزينه بشكل غير صحيح، فقد تنشأ سموم العفن.. لذا ينبغي عدم تناول جوز البيكان إذا كان طعمه غير عادي أو له لمعان زيتي أو به بقع سوداء.


ويمكن الاحتفاظ بجوز البيكان غير المقشر طازجاً لمدة تصل إلى عام عند تخزينه في مكان بارد ومظلم وجاف.

 

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