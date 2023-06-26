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الإثنين، 26-06-2023 02:22 م

حلول لمواجهة فوبيا الأماكن المغلقة

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الوكيل الإخباري- قال أخصائي العلاج النفسي رومان شتوبلر الألماني إن فوبيا الأماكن المغلقة تعني الخوف من الأماكن الضيقة والمغلقة مثل المصعد والأنفاق ومترو الأنفاق.

وأوضح شتوبلر أن المصابين بفوبيا الأماكن المغلقة ينتابهم الذعر ويعانون من ضيق التنفس وزيادة إفرازات العرق والدوار وخفقان القلب، مشيراً إلى أن هذا الخوف القسري يمثل عبئاً ذهنياً وجسدياً، وغالباً ما يتسبب في قيود أثناء الحياة اليومية.

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ولمواجهة فوبيا الأماكن المغلقة، يتعين على المريض استشارة طبيب نفسي للخضوع للعلاج النفسي مثل العلاج السلوكي. ومن أمثلة العلاج السلوكي ما يعرف بالعلاج المواجهة، وهذا يعني التواجد في الأماكن، التي يشعر فيها المرضى بالفوبيا كالمصعد، تحت التوجيه العلاجي، وذلك لمساعدتهم على التخلص من هذا الخوف.

 

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