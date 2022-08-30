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الثلاثاء، 30-08-2022 10:49 ص

حمض الفوليك يحمي الجنين من التشوهات

فوائد-حمض-الفوليك-أثناء-الحمل-ومصادر-الحصول-عليه


الوكيل الإخباري - وجدت دراسة حديثة أن المستويات المرتفعة من حمض الفوليك (فيتامين ب9) قبل وأثناء الحمل ترتبط بانخفاض احتمال إصابة الجنين بأمراض القلب الخلقية.

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وتنضم هذه الفائدة إلى ما هو معروف عن فوائد الفولات من أنها تحمي الجنين من عيوب الأنبوب العصبي الخلقية.


ونُشرت نتائج الدراسة وقالت إن تناول المرأة لمكملات فيتامين ب9 يبنغي أن يبدأ منذ مرحلة التخطيط للحمل، لوقاية الجنين من الإصابة بأمراض القلب التاجية ذات الصلة بعيوب خلقية.


واعتمدت الدراسة التي أجريت في جامعة فودان بشنغهاي على قياس مستويات حمض الفوليك لدى 197 امرأة أنجبن ذرية مصابة بأمراض القلب التاجية، و788 أنجبوا أطفالاً أصحاء. وتم قياس مستوى الفولات قبل وأثناء الحمل، ومطابقة النتائج مع تخطيط القلب لأطفال هؤلاء الأمهات.


ووجدت النتائج أن الأطفال المولودين بإصابات تاجية في القلب لديهم هم وأمهاتهم مستويات منخفضة من حمض الفوليك مقارنة بمن ليس لديهم أمراض في القلب.


ودعت توصيات الدراسة الحوامل واللاتي تخططن للحمل إلى تناول جرعة قصوى من فيتامين ب9 قبل الحمل وخلال المرحلة المبكرة منه.

 

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