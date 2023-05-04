حمية غذائية تقلل خطر الوفاة من الامراض

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة صينية جديدة في جامعة بكينغ ببكين، أن النظام الغذائي الذي يتميز بانخفاض تناول الدهون المشبّعة، مع تناول كمية كبيرة من البروتين النباتي والكربوهيدرات عالية الجودة يرتبط بتقليل الوفاة لجميع الأسباب، من أمراض القلب والسرطان.



ووفق موقع "مديكال إكسبريس"، كانت تجارب سريرية سابقة قد بينت الفوائد الصحية للأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات والأنظمة الغذائية قليلة الدسم، مثل فقدان الوزن، وحماية القلب.

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وقد بحثت الدراسة الجديدة التي نشرتها مجلة "إنترنال مديسين" المتخصصة في الطب الباطني آثار هذه الحميات على معدل الوفيات لدى البالغين في منتصف العمر وكبار السن.



وشملت الدراسة بيانات 371159 فرداً أعمارهم بين 50 و71 عاماً، بمتوسط فترة متابعة 23.5 عاماً، حدثت خلالها 165698 حالة وفاة.



وقال فريق البحث: "تدعم نتائجنا أهمية الحفاظ على حمية قليلة الدهون، مع تناول كميات أقل من الدهون المشبعة، في منع الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب، والأسباب المتعلقة بمن هم في منتصف العمر وكبار السن".

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