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الأربعاء، 01-03-2023 01:08 م

حيلة نوم بسيطة تجعلك أكثر يقظة في النهار

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الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة تجريبية جديدة أجريت في جامعة كارديف البريطانية، بأن ارتداء قناع العينين أثناء النوم يساعد في الشعور بمزيد من اليقظة في صباح اليوم التالي.

وفقاً للعلماء الذين أجروا الدراسة، فإن حجب الضوء بشكل كامل أثناء النوم، يساعد في تجنب الشعور بالنعاس ويوفر المزيد من اليقظة خلال النهار.


خلال الدراسة، أجرى الباحثون تجربة، تضمنت 89 مشاركاً تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عاماً، ارتدوا أقنعة العينين أثناء النوم كل ليلة لمدة أسبوع. وخلال الأسبوع الثاني، ذهبوا إلى الفراش بدون القناع.


طُلب من المتطوعين النوم في منازلهم والالتزام بوقت نومهم المعتاد، وفي صباح اليومين السادس والسابع، طُلب من المشاركين إجراء ثلاثة اختبارات مختلفة لقياس قوة أدمغتهم. وأظهرت النتائج أن المشاركين حققوا أداءً أفضل خلال الأسبوع الذي ارتدوا خلاله أقنعة النوم. 


وقالت الباحثة المشاركة في الدراسة، الدكتورة فيفيانا جريكو، إن النتائج تدل على أن حجب الضوء بشكل كامل أثناء النوم يحسن الشعور باليقظة ويعزز أداء الذاكرة والوظائف الدماغية الأخرى، والتي تعتبر مهمة في العديد من المهام النهارية مثل قيادة السيارة أو التعلم. 


ووفقاً للباحثين، فإن نتائج الدراسة مهمة رغم أنها لم تتطرق إلى مرحلة نشاط الموجة البطيئة التي تساعد على استعادة قدرة الدماغ على تشفير المعلومات، وتعيد الروابط بين خلايا الدماغ، مما يساعد في تسهيل عملية التعلم، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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