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الثلاثاء، 31-08-2021 01:47 م

خبراء تغذية يكشفون عن 4 عادات تضعف جهاز المناعة

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الوكيل الإخباري - عادة ما يكتفي الأشخاص بتناول وجباتهم الرئيسية خلال اليوم، لكن من المهم أيضاً تعزيز الجهاز المناعي قدر الإمكان، خاصة في زمن فيروس كورونا ومع اقتراب فصلي الخريف والشتاء.

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وفي هذا السياق، عرض موقع eatthis أسوأ عادات يمكن أن تضعف المناعة وفق خبراء تغذية.

 

1- الكثير من السكر
يرى الاختصاصيون أن وجود الكثير من السكر في النظام الغذائي يمكن أن يضعف المناعة بمرور الوقت.

 

2- الكثير من الملح

يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي عالي الصوديوم وغني بالأطعمة المصنعة إلى حدوث التهاب في الجسم ويزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة، بحسب الخبراء. ويُعتقد أيضاً أن الملح يثبط بعض الاستجابات الطبيعية للأجسام إذا استهلك بكميات زائدة.

 

3- كمية غير كافية من الفاكهة والخضار
يحتاج الإنسان إلى كمية جيدة من الفواكه والخضراوات في نظامه الغذائي لدعم الجهاز المناعي، بحسب الاختصاصيين، إذ تحتوي على كميات عالية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وهذه المركبات ضرورية لدعم ردود الفعل لجهاز المناعة ومحاربة العدوى.

 

4- نقص فيتامين د
يعتبر فيتامين د أحد أهم العناصر الغذائية لدعم نظام المناعة الصحي، وذلك بسبب خصائصه المضادة للالتهابات المعروفة بتعزيز وظيفة الخلايا المناعية، وفق الخبراء.

 

المصدر - لبنان 24 

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