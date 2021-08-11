فوائد حبة البركة في علاج الأعراض الشديدة لفيروس كورونا

الوكيل الإخباري - توصلت دراسة حديثة إلى احتواء حبة البركة على فوائد مذهلة في علاج أعراض فيروس كورونا المستجد.

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ذكرت دراسة أسترالية، أصدرتها جامعة سيدني، إن حبة البركة أو الحبة السوداء، تستخدم منذ مئات السنين في علاج الكثير من الأمراض، أبرزها الالتهابات، بحسب ما نشره موقع "ميديكال إكسبريس".



وأوضح فريق البحث الذي قام بالدراسة، أن حبة البركة تساعد في تخفيف أعراض فيروس كورونا الشديدة.



وكشف الباحثون أن حبة البركة تستطيع أن تلتصق ببروتين فيروس كورونا، وتعمل على إيقافه قبل وصوله إلى الرئة.



كما تمنع حبة البركة، عاصفة السيتوكين التي تؤثر على المرضى المصابين بالعدوى الشديدة لفيروس كورونا.



وتوصل فريق البحث، احتواء حبة البركة، على مادة الثيموكينون، التي تعزز الجهاز المناعي، بمنع إطلاق المواد الكيميائية المسببة للالتهابات.

سبوتنيك عربي



