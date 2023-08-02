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الأربعاء، 02-08-2023 09:25 ص

خبر سار لعشاق الكنافة .. ما علاقتها بالكوليسترول ؟

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الوكيل الإخباري-تعتبر الكنافة من أشهر أنواع الحلويات في العالم العربي  ، لذلك تكثر التساؤلات حول مقدار السعرات الحرارية التي تحتويها .

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تتراوح السعرات الحرارية في 100 جرام من الكنافة؛  على 350 إلى 450 سعر حراري، بينما تحتوي حبة واحدة من القطايف؛  على 430 سعر حراري وفقًا لما ذكرته الدكتورة، ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية في مصر .

وأكدت جاد الحق، أن الكنافة تحتوي على عناصر غذائية مفيدة يحتاجها الجسم، مثل الكربوهيدرات والدهون والبروتين، مشيرة إلى أن هذه العناصر تعمل على خفض مستويات الكوليسترول ومقاومة الالتهابات، لأنها غنية بمضادات الأكسدة.

 

ولكن يحذر من الإفراط في تناول الكنافة لان ذلك يؤدي  إلى زيادة الوزن وكثرتها خطرة على مرضى السكري نظراً لاحتوائها على نسبة كبيرة من السكريات، والسعرات الحرارية، والدهون المشبعة.

 

 

 

الكونسلتو الطبي


 




 

 


 

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