خبيرة تغذية تكشف عن أفضل فاتح شهية للأطفال

الوكيل الإخباري-تواجه بعض الأمهات صعوبة كبيرة في مساعدة أطفالهن على التخلص من فقدان الشهية، ومع قلة تناولهم للطعام، يضعف جهازهم المناعي ويصابون بسوء التغذية والنحافة.



في هذا الصدد، أوصت الدكتورة لبنى الحديدي، استشاري التغذية العلاجية في مصر ، بالذهاب إلى الطبيب، إذا كان الطفل يعزف عن تناول الطعام باستمرار، لأن فقدان الشهية في بعض الأحيان، قد يكون ناتجًا عن سبب عضوي.

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وأضافت الحديدي أن هناك فحوصات وتحاليل يحرص الطبيب على إجرائها للطفل الذي يعاني من فقدان الشهية، لتحديد سبب امتناعه عن الطعام على وجه الدقة، أبرزها:



- تحليل البراز، للكشف عن الديدان والطفيليات.

- تحليل الغدة الدرقية، للاطمئنان على سلامة وظائفها الحيوية وتوازن إفرازها للهرمونات.



وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية، أن أفضل طريقة لزيادة شهية الأطفال الممتنعين عن تناول الطعام هو إدراج الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكريات في نظامهم الغذائي.



وأوضحت ليندا أن السكريات أفضل فاتح شهية للأطفال على الإطلاق، بشرط أن تكون من مصادر صحية، مثل العصائر الطبيعية وعسل النحل والفواكة الطازجة والتمر والفواكة المجففة والحلاوة.



ونفت خبيرة التغذية صحة الاعتقاد الشائع بين الأمهات بشأن أن التوابل الحارة، مثل الشطة، تساعد على فتح الشهية عند الأطفال، مؤكدةً أن للإفراط فيها تأثيرات سلبية على صحة جهازهم الهضمي.



الكونسلتو الطبي

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