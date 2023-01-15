الأحد 15-01-2023
الوكيل الاخباري

العرموطي : رفع الفائدة على المقترضين بأثر رجعي غير قانوني

المحكمة الدستورية ترد الدفع بعدم دستورية موادّ في قانون منع الجرائم

افتتاح المقر الجديد لبيت الثقافة والفنون ودار خطوط وظلال للنشر بعمان

افتتاح قاعة المرحوم بني خالد بكلية الشريعة باليرموك

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

وزير الصحة : الحالة الوبائية مستقرة في الاردن

شاهد : اليوتيوبر التركي الشهير كوكسال بابا في الأردن - فيديو

لا وفيات بكورونا في الأردن خلال أكثر من شهرين

الخدمة المدنية يبحث مع نقابة الصحفيين عدة قضايا

إدارة مياه المفرق: المحافظة ستشهد صيف آمن مائيا

الأحد، 15-01-2023 02:40 م

خبيرة تغذية تكشف عن أفضل فاتح شهية للأطفال

0492e7d6-ca12-471d-ab63-f4e794e03f04


الوكيل الإخباري-تواجه بعض الأمهات صعوبة كبيرة في مساعدة أطفالهن على التخلص من فقدان الشهية، ومع قلة تناولهم للطعام، يضعف جهازهم المناعي ويصابون بسوء التغذية والنحافة.

في هذا الصدد، أوصت الدكتورة لبنى الحديدي، استشاري التغذية العلاجية في مصر ، بالذهاب إلى الطبيب، إذا كان الطفل يعزف عن تناول الطعام باستمرار، لأن فقدان الشهية في بعض الأحيان، قد يكون ناتجًا عن سبب عضوي.

اضافة اعلان


وأضافت الحديدي أن هناك فحوصات وتحاليل يحرص الطبيب على إجرائها للطفل الذي يعاني من فقدان الشهية، لتحديد سبب امتناعه عن الطعام على وجه الدقة، أبرزها:


- تحليل البراز، للكشف عن الديدان والطفيليات.
- تحليل الغدة الدرقية، للاطمئنان على سلامة وظائفها الحيوية وتوازن إفرازها للهرمونات.


وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية، أن أفضل طريقة لزيادة شهية الأطفال الممتنعين عن تناول الطعام هو إدراج الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكريات في نظامهم الغذائي.


وأوضحت ليندا أن السكريات أفضل فاتح شهية للأطفال على الإطلاق، بشرط أن تكون من مصادر صحية، مثل العصائر الطبيعية وعسل النحل والفواكة الطازجة والتمر والفواكة المجففة والحلاوة.


ونفت خبيرة التغذية صحة الاعتقاد الشائع بين الأمهات بشأن أن التوابل الحارة، مثل الشطة، تساعد على فتح الشهية عند الأطفال، مؤكدةً أن للإفراط فيها تأثيرات سلبية على صحة جهازهم الهضمي.

 

 

 الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2022_4_25_19_21_34_842

وظيفته وأنواعه وأعراض ارتفاعه .. كل ما يجب معرفته عن الكوليسترول

11

متى يشير ألم البطن عند الأطفال لالتهاب الزائدة الدودية؟

2021_9_29_12_16_11_410

علامة في العين تشير الى نقص الحديد في الجسم

2021_10_26_13_47_16_497

أطعمة ضارة على صحة الأسنان وتسبب التسوس

2023_1_5_20_54_3_657

لماذا نغلق أعيننا عند العطس؟

2019_5_6_12_46_47_937

طبيب يحذر من شرب المياه الباردة على الريق

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-01-14 at 12.16.29

للأمهات .. نصائح لاستحمام الأطفال خلال الشتاء

2022_6_29_22_54_42_893

دراسة تكشف تأثير تغذية الطفل على صحته النفسية

iStock-1357532084-1024x640-1-1024x640

5 علامات تدل على إصابة الطفل بالسكري

6f2a2972-d569-493a-ba12-5abb9205299f

ابتكار عالمي .. خصلة شعر للكشف عن التوحد لدى الأطفال

201906120244244424

ألم الظهر لدى الأطفال .. اسبابه واعراض تستدعي التدخل الطبي

2020_2_16_13_29_40_725

5 أعراض لإصابة الطفل بالداء البطني