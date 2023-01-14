دراسة تكشف تأثير تغذية الطفل على صحته النفسية

الوكيل الإخباري-وجدت دراسة حديثة أن الأطفال الذين تلقوا تغذية أقل صحة واستدامة في مرحلة مبكرة كانوا عرضة للأعراض النفسية لاحقاً، وخاصة الاكتئاب والقلق في مرحلة الطفولة المتأخرة.



ووفق موقع "نيوز مديكال"، هناك علاقة قوية بين النظام الغذائي المبكر وسمات الشخصية الـ 5 الكبرى، وهي الضمير، والانبساط أو الانطواء، والإحسان، والخيال، وانخفاض الدرجات في العصابية.



وكشفت الدراسة أن النظام الغذائي المبكر للطفل في عمر 6 أشهر و18 شهراً، و7 سنوات كان مرتبطاً بحدوث أعراض القلق والاكتئاب في عمر 8 سنوات.



ومقارنة بالنظام الغذائي في الأعمار المبكرة، تبين أن النظام الغذائي في سن 3 و7 سنوات يلعب دوراً أكثر نشاطاً في حدوث القلق والاكتئاب لدى الطفل.



واستندت الدراسة إلى بيانات السجل الطبي للمواليد في النروج بين عامي 1999 و2008، وتضمنت أكثر من 114 ألف طفل و95 ألف أم، ووثقت التغذية بداية من الأسبوع الـ 17 من الحمل وحتى بلوغ الطفل 8 سنوات.



وتعتبر الفترة من الحمل حتى بلوغ الطفل عامين بالغة الأهمية للنمو وتطور الأجهزة الحيوية وأنظمة الجسم، وتحدد هذه المرحلة أيضاً شخصية الطفل وصحته العقلية ونموه الاجتماعي والعاطفي.

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