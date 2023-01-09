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الإثنين، 09-01-2023 09:16 ص

5 أعراض لإصابة الطفل بالداء البطني

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الوكيل الإخباري-قال المركز الاتحادي للتغذية، إن خطر إصابة الأطفال بالداء البطني يرتفع إذا كان أحد الأقارب من الدرجة الأولى مصاباً به.اضافة اعلان


وأوضح المركز، أن الداء البطني يندرج ضمن أمراض المناعة الذاتية المزمنة للأمعاء الدقيقة، وهو يرجع إلى عدم تحمّل مادة الغلوتين الموجودة في الحبوب مثل القمح، والذي ينتج عنه التهاب الغشاء المخاطي المبطن للأمعاء الدقيقة. وأضاف المركز، أن الأعراض الأولى للمرض غالباً ما تظهر بعد ثلاثة إلى ستة شهور من بدء الطفل في تناول وجبة الحبوب الكاملة أو الخبز أو البقسماط، وتتمثل هذه الأعراض في خمسة أمور:


آلام البطن

فقدان الشهية

الانتفاخ

الشعور بالتعب

الإعياء
 

عكاظ

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