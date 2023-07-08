السبت 08-07-2023
الوكيل الاخباري

تنويه من وزارة التربية والتعليم

تفعيل الهوية الرقمية مجانا من خلال عدد من المكاتب البريدية غداً

أفعى فلسطين تلدغ فتى في السلط وحالته حرجة

عمان لحوارات المستقبل تناقش الفوائد البنكية وأثرها على المؤسسات والأفراد

صادرات اربد تقترب من نصف مليار دولار للنصف الأول من العام الحالي

الحمل الكهربائي يسجل 3310 ميجا واط مساء الجمعة

رسالة لطلبة التوجيهي واولياء الامور

مجلس محافظة الطفيلة يبحث سير العمل في عدد من المشروعات

الهواري : الصحة تعمل على تطبيق نظام التطوير المهني

الدعم السريع تتهم الجيش بقصف الأحياء السكنية ومقتل 31 شخصا

السبت، 08-07-2023 04:06 م

خبير تغذية يحذر هؤلاء من تناول عسل النحل !

2023_7_6_20_22_42_134


الوكيل الإخباري - يعتبر عسل النحل من الأطعمة المفيدة لصحة الإنسان، ويرجع السبب إلى احتوائه على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، للتعافي والوقاية من بعض الأمراض.

اضافة اعلان


فئات ممنوعة من تناول عسل النحل
ورغم تعدد الفوائد التي يقدمها عسل النحل للصحة العامة، هناك فئات ممنوعة من تناوله لاعتبارات مرضية، حسبما ذكر الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية في مصر.


1- الأطفال الأقل من عام
وقال جمال إن عسل النحل ممنوع للأطفال الذين لم يتموا عامهم الأول، لأن معدتهم تواجه صعوبة كبيرة في هضم السكريات الموجودة به، مما يعرضهم لخطر المغص والانتفاخ.


وأضاف أخصائي التغذية العلاجية أن هناك سببًا آخر يجعل عسل النحل مضر للأطفال الأقل من عام وهو احتوائه على كلوستريديوم، وهي بكتيريا قد تصيب الرضيع بالتسمم.


2- مرضى السكري
وأكد أن عسل النحل يعتبر بديلًا صحيًا للسكر الأبيض لمرضى السكري، ومع ذلك، يجب تناوله باعتدال، لأن الإفراط فيه قد يؤدي إلى ارتفاع سكر الدم بشكل حاد.


3- مرضى حساسية العسل
وأوضح كريم أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية العسل ممنوعون تمامًا من تناول عسل النحل، لأنه يثير الجهاز المناعي لديهم ويحفزه على إنتاج مادة الهيستامين، التي تتسبب في ظهور مجموعة مزعجة من الأعراض،


4- أصحاب المناعة الضعيفة
ونقلًا عن موقع "Only myhealth"، يحظر على الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي، مثل كبار السن والمصابين بأمراض المناعة الذاتية، تناول عسل النحل، لعدم قدرة أجسامهم على محاربة بكتيريا كلوستريديوم، مما يعرضهم لخطر الإصابة بالتسمم الغذائي.

 

الكونسلتو الطبي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
202378175351504HK

هل يمكن علاج التهابات المفاصل بالتوابل والأعشاب؟

202378171753219D

مقارنة بين تأثير الحليب الحيواني والنباتي على الأسنان

2023_7_3_23_39_2_261 (1)

بعد وفاة أحمد قنديل .. كيف يسبب الحزن النوبة القلبية؟

173-001300-calcium-milk-foods_700x400

أطعمة تحتوي على الكالسيوم أكثر من الحليب

20237805437427L

دراسة : تلوث الهواء يهدد الصحة النفسية

2020_2_4_16_37_43_913

5 علامات قد تشير لإصابتك بورم بالجيوب الأنفية

أخبار متعلقة
2023_7_4_14_3_6_118

5 عادات يومية للحفاظ على صحة دماغك

20237217473171565

عناصر غذائية لمحاربة ضعف الأظافر

5-tips-to-help-you-lose-weight-xs

خضار يساهم في انقاص الوزن

848334d97fca2f68c795da940ee34dcf

كيف تُقلل من نسبة استهلاك الملح في المطاعم؟

file

طبيب يحذر : انبعاث هذه الرائحة من الفم تنذر بالسكري !

treatment-of-food-poisoning-at-home

3 اعراض تكشف الاصابة بالتسمم الغذائي