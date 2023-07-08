خبير تغذية يحذر هؤلاء من تناول عسل النحل !

الوكيل الإخباري - يعتبر عسل النحل من الأطعمة المفيدة لصحة الإنسان، ويرجع السبب إلى احتوائه على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، للتعافي والوقاية من بعض الأمراض.

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فئات ممنوعة من تناول عسل النحل

ورغم تعدد الفوائد التي يقدمها عسل النحل للصحة العامة، هناك فئات ممنوعة من تناوله لاعتبارات مرضية، حسبما ذكر الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية في مصر.



1- الأطفال الأقل من عام

وقال جمال إن عسل النحل ممنوع للأطفال الذين لم يتموا عامهم الأول، لأن معدتهم تواجه صعوبة كبيرة في هضم السكريات الموجودة به، مما يعرضهم لخطر المغص والانتفاخ.



وأضاف أخصائي التغذية العلاجية أن هناك سببًا آخر يجعل عسل النحل مضر للأطفال الأقل من عام وهو احتوائه على كلوستريديوم، وهي بكتيريا قد تصيب الرضيع بالتسمم.



2- مرضى السكري

وأكد أن عسل النحل يعتبر بديلًا صحيًا للسكر الأبيض لمرضى السكري، ومع ذلك، يجب تناوله باعتدال، لأن الإفراط فيه قد يؤدي إلى ارتفاع سكر الدم بشكل حاد.



3- مرضى حساسية العسل

وأوضح كريم أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية العسل ممنوعون تمامًا من تناول عسل النحل، لأنه يثير الجهاز المناعي لديهم ويحفزه على إنتاج مادة الهيستامين، التي تتسبب في ظهور مجموعة مزعجة من الأعراض،



4- أصحاب المناعة الضعيفة

ونقلًا عن موقع "Only myhealth"، يحظر على الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي، مثل كبار السن والمصابين بأمراض المناعة الذاتية، تناول عسل النحل، لعدم قدرة أجسامهم على محاربة بكتيريا كلوستريديوم، مما يعرضهم لخطر الإصابة بالتسمم الغذائي.



الكونسلتو الطبي