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الثلاثاء، 04-07-2023 03:35 م

5 عادات يومية للحفاظ على صحة دماغك

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الوكيل الإخباري- انتشرت العديد من الأمراض التي تهدد صحة الدماغ، ما دعى الأطباء للتوصية بروتين يومي، يتضمن مجموعة من العادات الصحية التي على الأشخاص ممارستها كل صباح للحفاظ على صحة الدماغ.

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نستعرض في التقرير التالي، قائمة بالعادات اليومية للحفاظ على صحة الدماغ، وفقًا لموقع "Health shots".


عادات يومية للحفاظ على صحة الدماغ


1-شرب السوائل
يساعد تناول السوائل بما في ذلك الماء والعصائر الطبيعية، على تحسين وظائف الدماغ وخاصًة الوظائف الإدراكية، نظرًا لتحسين توزان السوائل في الجسم والإلكتروليت، لذا يوصي خبراء التغذية بتناول كوب كبير من الماء أو عصير الليمون والعسل في الصباح الباكر، لاحتوائه على مضادات أكسدة تحمي الدماغ من الأمراض والإجهاد.

2-وجبة الإفطار
يوصي خبراء التغذية بالحصول على وجبة إفطار صحية التي تتضمن جميع العناصر الغذائية المتوازنة، للحفاظ على صحة الدماغ والوقاية من الأمراض العقلية، حيث يجب أن تشمل وجبة الإفطار الصحية التالي:


-الكربوهيدرات المعقدة مثل خبز الحبوب الكاملة.
-الدهون الصحية مثل زيت الزيتون والمكسرات والأفوكادو.
-البروتينات مثل البيض أو منتجات الألبان.


3-التعرض لضوء الشمس
يساعد التعرض لضوء الشمس في الحصول على فيتامين د، الذي يساعد في الوقاية من الاكتئاب وتحسين الحالة المزاجية والصحة العقلية، لا يوصي أطباء الأمراض الجلدية بالتعرض المباشر لأشعة الشمس في ساعات الذروة، دون وضع واقي شمسي.


4-النوم جيدًا
يوصي خبراء أمراض النوم بحصول الأشخاص على عدد ساعات نوم كافية، لا تقل عن ثماني ساعات يوميًا على الأقل، يمكن أن يساعد روتين يومي للنوم مثل الاستيقاظ في نفس الوقت أو تحديد وقت للنوم، وكذلك تنظيف الغرفة وترتيب السرير في تحسين الحالة المزاجية وزيادة القدرة على النوم بهدوء.


5-التأمل
يسهم ممارسة التأمل في الشعور بالاسترخاء العقلي والهدوء، ما يعود بالنفع على صحة الدماغ والوقاية من الأمراض مع تقدم العمر، أبرز ما ينصح به الأطباء للمساعدة على التأمل هو تمارين اليوجا أو التنفس العميق.

 

الكونسلتو الطبي

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