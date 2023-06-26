كيف تُقلل من نسبة استهلاك الملح في المطاعم؟

الوكيل الإخباري- يُعتبر تناول كميات كبيرة من الملح من بين العوامل التي تؤدي إلى زيادة الأمراض غير السارية في جميع أنحاء العالم، بحسب ما أوضحته منظمة الصحة العالمية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.



ويُوجد الملح في غالبية الأطعمة المصنَّعة والجاهزة، ويتوفر دائمًا على مائدة الطعام.

اضافة اعلان



ولكن، ماذا تفعل إذا قررت تناول الطعام خارج منزلك؟



تعتمد المطاعم على إضافة كميات عالية من الملح لتحسين نكهة الطعام وإبرازها.



وقدمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، ثلاث نصائح لتُقلل من نسبة استهلاك الملح في المرة المقبلة التي تطلب فيها طعامك بالمطعم.



ما هي؟

اطلب عدم إضافة الملح إلى وجبة طعامك



قللّ من تناول وجبات الطعام الجاهزة، مثل البرغر، والبيتزا، والشاورما



قللّ من إضافة الصلصات، مثل الكاتشاب، والخردل، والمايونيز، وغيرها

سي ان ان