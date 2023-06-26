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الإثنين، 26-06-2023 11:02 ص

طبيب يحذر : انبعاث هذه الرائحة من الفم تنذر بالسكري !

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الوكيل الإخباري - حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، من عرض يظهر في الفم، يشير إلى الإصابة ببعض الأمراض.

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وقال موافي خلال احدى اللقاءات المتلفزة ، إن العرض الذي يقصده هو انبعاث رائحة تشبه طلاء الأظافر "الأسيتون" من الفم.

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن رائحة الأسيتون في الفم تعتبر علامة تحذيرية على الإصابة بداء السكري من النوع الأول أو الثاني.


وأوضح أن رائحة الأسيتون في الفم قد تكون في بعض الأحيان دليلًا على الإصابة بفرط نشاط الغدة الدرقية، ويرجع سببها إلى ارتفاع معدل الحرق في الجسم.


وأشار موافي إلى وجود سبب آخر لانبعاث رائحة طلاء الأظافر من الفم وهو الرجيم القاسي، لأن الجسم عندما يتوقف الشخص عن تناول الطعام لعدة أيام، لا يجد الجلوكوز الكافي للحصول على الطاقة، فيضطر إلى حرق الدهون المتراكمة به، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسيتون بالدم.

 

الكونسلتو الطبي

 




 

 


 

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