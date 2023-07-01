خضار يساهم في انقاص الوزن

الوكيل الإخباري- قال مركز الصحة الألماني إن الكوسا مفتاح الصحة والرشاقة، إذ تساعد على إنقاص الوزن، وتقي من الأمراض.



وأوضح أنها قليلة السعرات الحرارية، والكربوهيدرات والدهون، وغنية بالألياف الغذائية، التي تساعد على إطالة الشعور بالشبع وتمنع نوبات الجوع الشديد.

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كما تعد الكوسا غنية بالفيتامينات والمعادن، إذ تحتوي على فيتامين B1 وحمض الفوليك، فيتامين B9، وفيتامين C، وفيتامين E، وفيتامين K، والبيتا كاروتين، والحديد، والزنك، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم.



وتحتوي الكوسا أيضاً على مركبات النبات الثانوية مثل الفلافونويد، والكاروتينويد، والكلوروفيل، التي تعمل على محاربة أمراض مثل أمراض القلب، والأوعية الدموية، والسرطان، بفضل تأثيرها المضاد للأكسدة والمثبط للالتهابات.



ومن ناحية أخرى، حذر المركز من تناول الكوسا ذات المذاق المر، لاحتوائها على مادة كوكوربيتاسين السامة، والتي تؤدي إلى تسمم غذائي تتمثل أعراضه في الغثيان، والقيء، والإسهال، وآلام البطن.

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