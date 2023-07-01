السبت 01-07-2023
الوكيل الاخباري

وفاة حاجة من غزة أصيبت في حادث سير بالسعودية قبل أيام

من جديد وبنفس السعر .. الإعلان عن رحلة جديدة بالغواصة لاستكشاف حطام التايتنك

وفاة حاج أردني واصابة 3 آخرين بحادث سير في حائل السعودية

عطل فني يصيب موقع تويتر

8 آلاف شخص يزورون مواقع عجلون السياحية خلال العيد

49.2 مليار دينار المبالغ المدفوعة عبر آي فواتيركم منذ انطلاقه

الأزرق: احتفالية بعيد الأضحى في مخيم مريجيب الفهود

بلدية اربد ترفع ألف طن من مخلفات الأضاحي

الخطة المرورية لسير اربد تنجح بالسيطرة على الازدحامات والاختناقات المرورية

29.7 % نمو صادرات الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بخمسة أشهر

السبت، 01-07-2023 04:40 م

خضار يساهم في انقاص الوزن

5-tips-to-help-you-lose-weight-xs


الوكيل الإخباري- قال مركز الصحة الألماني إن الكوسا مفتاح الصحة والرشاقة، إذ تساعد على إنقاص الوزن، وتقي من الأمراض.

وأوضح أنها قليلة السعرات الحرارية، والكربوهيدرات والدهون، وغنية بالألياف الغذائية، التي تساعد على إطالة الشعور بالشبع وتمنع نوبات الجوع الشديد.

اضافة اعلان


كما تعد الكوسا غنية بالفيتامينات والمعادن، إذ تحتوي على فيتامين B1 وحمض الفوليك، فيتامين B9، وفيتامين C، وفيتامين E، وفيتامين K، والبيتا كاروتين، والحديد، والزنك، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم.

 


وتحتوي الكوسا أيضاً على مركبات النبات الثانوية مثل الفلافونويد، والكاروتينويد، والكلوروفيل، التي تعمل على محاربة أمراض مثل أمراض القلب، والأوعية الدموية، والسرطان، بفضل تأثيرها المضاد للأكسدة والمثبط للالتهابات.

 


ومن ناحية أخرى، حذر المركز من تناول الكوسا ذات المذاق المر، لاحتوائها على مادة كوكوربيتاسين السامة، والتي تؤدي إلى تسمم غذائي تتمثل أعراضه في الغثيان، والقيء، والإسهال، وآلام البطن.

 

24


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2022_12_12_20_32_46_557

أسباب تورم سقف الحلق.. متى يشير لمشكلة خطيرة؟

_112184828_gettyimages-939290830

دراسة : جراحة البدانة تبعد السكري سنوات

649ee9134c59b71e4e11b946

دراسة جديدة تحذر من خطر يسببه استخدام الميكروويف في تسخين أطعمة الأطفال

240075

عوامل تزيد من احتمالية الاصابة بسرطان البروستاتا

635fdb4f4236044a497beb74

فائدة غير متوقعة للقرفة

202362818306371Y6

نتائج واعدة لعلاج تجريبي لباركنسون

أخبار متعلقة
tbl_articles_article_26817_925448586df-fb06-4a0a-8833-53b34f4d1372

بالماء .. طريقة سريعة وفعالة لخفض الكولسترول

848334d97fca2f68c795da940ee34dcf

كيف تُقلل من نسبة استهلاك الملح في المطاعم؟

file

طبيب يحذر : انبعاث هذه الرائحة من الفم تنذر بالسكري !

2021_2_1_14_40_53_647

كيف تختار "الحمية " المناسبة لفقدان الوزن ؟

64900cf54c59b72eec3b6279

خبيرة تغذية توضح فوائد الفراولة

treatment-of-food-poisoning-at-home

3 اعراض تكشف الاصابة بالتسمم الغذائي