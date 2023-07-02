عناصر غذائية لمحاربة ضعف الأظافر

الوكيل الإخباري- الأظافر من الأجزاء المهمة في جسم الإنسان، لأنها تعكس ‏جمال اليدين والصحة الجيدة، وقد يؤدي غياب أو نقص بعض العناصر الغذائية إلى ضعف الأظافر.



فيما يلي أهم العناصر الغذائية التي يؤدي نقصها إلى ضعف الأظافر، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

‎

‏ البروتين‎



يعد البروتين ضرورياً لتكوين الأظافر القوية ‏الصحية‎ ‎لأن الأظافر تتكون من بروتين يسمى ‏الكيراتين، لذا فإن البروتين غير الكافي يمكن أن يؤدي ‏إلى أظافر ضعيفة وهشة. لذا من الضروري اعتماد ‏مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الدواجن ‏والأسماك والبيض والبقوليات كما يقول خبير التغذية الدكتور ‏روهيني باتيل.

اضافة اعلان





‏ البيوتين: فيتامين ب ‏‎7



يعتبر البيوتين من العناصر الغذائية الأساسية للحفاظ ‏على قوة وسلامة الأظافر،‎ ‎ويمكن أن يؤدي نقص ‏البيوتين إلى هشاشة الأظافر التي تتشقق أو تنكسر ‏بسهولة ويتم توفير هذا العنصر عن طريق تناول الأطعمة مثل: ‏البيض واللوز والجوز والسلمون والأفوكادو والبطاطا ‏الحلوة والقرنبيط.‏



‏ الحديد‎



يمكن أن يساهم نقص الحديد في تقصف الأظافر ‏وظهور حواف عمودية على سطح الظفر .‏‎ ‎ويقوم ‏الحديد بدور حيوي في توصيل الأكسجين للأظافر، ‏وتعزيز صحتها العامة، ومن الأطعمة الغنية بالحديد ‏اللحوم الخالية من الدهون، والمأكولات البحرية ‏والسبانخ والعدس وبذور اليقطين والحبوب المدعمة. ‏ولتعزيز امتصاص الحديد، يجب إقران الأطعمة الغنية ‏بالحديد مع الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل ‏الحمضيات والفراولة والفلفل.

‎

‏ الزنك‎



الزنك معدن يؤدي دوراً مهماً في نمو الأظافر ‏وإصلاحها، ويمكن أن يؤدي نقص الزنك إلى بطء نمو ‏الأظافر وتعرضها للكسر، لذلك يجب تناول الأطعمة ‏الغنية بالزنك مثل اللحوم الخالية من الدهون والبقوليات ‏والمكسرات والبذور لدعم نمو الأظافر الصحي.

‎

‏ أحماض أوميغا 3 الدهنية‎



بحسب الدكتور باتيل فإن أحماض أوميغا ‏‎3‎‏ الدهنية تقدم ‏العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تعزيز صحة ‏الأظافر‎ ‎وتساعد على منع جفاف الأظافر، وزيادة قوتها ‏ومرونتها، وتوجد هذه الأحماض في الأسماك الدهنية ‏مثل السلمون والماكريل والسردين، وبذور الكتان ‏وبذور الشيا والجوز.‏



‏ فيتامينات “أ” و “سي”



تعتبر الفيتامينات‎” ‎أ‎ “‎و “‎سي” ‎من مضادات الأكسدة القوية ‏التي تحمي الأظافر من الأكسدة، وتعزز صحتها بشكل ‏عام. ‏‎يساعد فيتامين أ في إنتاج الكيراتين، المكون الرئيسي ‏للأظافر أما فيتامين سي فيساعد في تكوين الكولاجين، وهو ‏ضروري لقوة الأظافر. ‎ومن الأطعمة الغنية بهذه الفيتامينات الجزر ‏والبطاطا الحلوة والحمضيات والفلفل والتوت والمكسرات ‏والبذور‎.

24

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة