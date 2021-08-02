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الإثنين، 02-08-2021 11:16 ص

خبير روسي: الهروب من حرارة الشمس بتشغيل مكيف السيارة يهدد الحياة!

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الوكيل الاخباري - نوه الأستاذ المساعد في قسم تشغيل ونقل السيارات في جامعة موسكو الحكومية للجسور والطرق "MADI"، ليف زيمانوف، إلى خطر البقاء في السيارة مع تشغيل مكيف الهواء لفترة طويلة.

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وقال زيمانوف: "هذا هو أحد الأسباب المحتملة للوفاة. إذا كان هناك تسرب في نظام التبريد، فإن أول أكسيد الكربون يدخل إلى مقصورة الركاب، مما يؤدي إلى الوفاة".


كما أشار الخبير إلى أنه أثناء تشغيل المكيف تحت أشعة الشمس، قد ترتفع درجة حرارة محركات البنزين.


في وقت سابق، قال نائب رئيس الاتحاد الروسي للسيارات، أنطون شبارين، إن التدفئة في السيارة قد تكون مطلوبة ليس فقط في الشتاء، ولكن أيضًا في الصيف إذا كان نظام تبريد المحرك عاطلا في السيارة.


وأوضح الإخصائي: "إذا كان نظام التبريد عاطلا أو لم يقم بتشغيل المروحة، فيجب عليك تشغيل التدفئة بالطاقات الدنيا من أجل تبريد المحرك بمروحة التدفئة وعدم زيادة سخونته".

 

 


المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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