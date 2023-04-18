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الثلاثاء، 18-04-2023 01:32 م

خبير يحذر من اضافة الزيت في سلق المعكرونة .. لهذا السبب

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الوكيل الإخباري- كيف كان البريطانيون يطبخون المعكرونة بطريقة خاطئة؟، هل فكرت بهذا الجواب؟

وفي مقطع فيديو انتشر على تيك توك، أكد الطاهي "بول فوستر" أن الناس كانوا يطبخون المعكرونة بشكل خاطئ.

وذكر رئيس الطهاة أن أي شخص يطبخ يضيف الزيت في ماء المعكرونة يضيع وقته، وهي خطوة يقوم بها أغلبنا حتى يومنا هذا.

وقال بولس: "إن الزيت لا يمنع المعكرونة من الالتصاق كما يعتقد الكثير من الناس.

كما أضاف: هل تذكرون علوم المدرسة؟.. الماء والزيت لا يمتزجان"، موضحاً أن الزيت سيبقى فوق الماء ولن يكون له أي تأثير على طهي المعكرونة، وفقا لصحيفة "The Sun".

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وحث بول أي شخص يراقب عليه أن يعرف أن هذا "لن تفعل شيئًا" لطبختك.
وأضاف: "فقط دعها تطبخ بشكل جيد، واستخدم الكثير من الماء".


يشار إلى أن الشيف المشهور معروف بأنه ذو خبرة كبيرة على تيك توك، وغالبا ما يساعد الطهاة الناشئين بإعطائهم نصائح وحيل مفيدة.

 

وحصدت مقاطع فيديو بول 1.5 مليون إعجاب وجمع أكثر من 120 ألف متابع.


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