خرافات شائعة عن التمارين الرياضية

الوكيل الإخباري - تعد ممارسة التمارين أمراً صحياً وضرورياً، ولا تقل أهمية عن اتباع نظام غذائي ونمط حياة صحي مناسب، إذ إن تلك العناصر يكمل بعضها بعضاً، لتعزيز الصحة، والحفاظ عليها.

اضافة اعلان

ومع إيلاء اهتمام أكبر للتمارين والنشاط البدني يوماً بعد يوم، يتم تداول الكثير من المعلومات والأقاويل، لكن لا يكون جميعها صحيحاً.. في السطور التالية، نتناول أكثر 5 خرافات شائعة عن التمارين ينبغي تجنبها:

لا نتيجة دون ألم

إحدى أبرز الخرافات الشائعة، أن الألم عنصر أساسي في عالم اللياقة البدنية لتحقيق النتائج المرجوة، لكن ذلك ليس صحيحاً، ففي حين أنه من الطبيعي الشعور بألم طفيف، إلا أنه لا ينبغي أن يكون الروتين مؤلماً في المقام الأول، فتلك الآلام عادة تكون نتيجة شد العضلات أو إجهاد جزء من الجسم.

تمارين القوة تؤثر في الأنوثة

من الأقاويل الشائعة جداً، لكنها عارية تماماً من الصحة، أن تمارين القوة تؤثر في الأنوثة، فالتمارين الكثيفة وغيرها لا تنتقص من أنوثة المرأة، أو تؤثر فيها كما يُعتقد. ويشير الخبراء إلى أن تمارين رفع الأثقال مثلاً مفيدة للنساء؛ لأن كتلة العظام والعضلات لديهن أقل من الرجال، ما يجعلهن أكثر عرضة لهشاشة العظام. وفكرة أن تمارين القوة تجعل السيدة تبدو ضخمة ليس صحيحاً، إذ يرتبط الأمر بهرمون التستوستيرون.

تمارين الكرنش والبطن المسطحة

على عكس المعتقد الشائع، تمارين الكرنش و"السيت أب" لا تساهم في فقدان دهون البطن، بل تقوي عضلات البطن، وللتخلص من دهون تلك المنطقة يجب اعتماد روتين كامل للمساعدة على بناء كتلة عضلية خالية من الدهون مع تضمين تمارين المقاومة، والحرص على الانتظام، واتباع نظام غذائي خالٍ أو قليل جداً من السعرات الحرارية.

زيادة التعرق تعني زيادة حرق الدهون

يشير الخبراء إلى أن التعرق أثناء التمارين لا يدل أو يرتبط بأي شكل من الأشكال بكمية الدهون التي يحرقها الجسم، فالتعرق يحدث عندما يخزن الجسم الحرارة، ومن أجل تبريد الجسم للحفاظ على درجة حرارة طبيعية.

الالتزام بوقت معين

عكس ما يُشاع، يمكنك ممارسة الرياضة في أي وقت من اليوم حسب رغبتك، فمدى فاعلية التمارين تعتمد على الانتظام في ممارستها، وليس بالضرورة نفس التوقيت.

زهرة الخليج