الكشف عن المشروب الأسوأ لخسارة الوزن

الوكيل الإخباري - يؤكد خبراء الصحة أن خسارة الوزن الزائد لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال شرطين أساسيين، وهما الرياضة والأنشطة البدنية المستمرة، واتباع نظام غذائي صحي قليل السعرات والابتعاد عن الأطعمة المصنّعة.





هناك الكثير من الأطعمة والمشروبات التي قد تساعد في زيادة حرق الدهون، وبالتالي خسارة الوزن، بسبب انخفاض نسبة الدهون أو السكريات فيها، إلا أن هناك بعض الأطعمة والمشروبات الأخرى التي قد تسبب مشكلة لمن يحاولون خسارة أوزانهم أو ضبطها.





أشار تقرير لمجلة "Eat This, Not That" الأميركية المتخصصة بالصحة والغذاء، الى أن بعض خبراء الصحة صنّفوا أحد المشروبات كأسوأ مشروب يمكن تناوله عند محاولة تخفيض الوزن والتخلص من دهون الكرش والحصول على بطن مسطحة.





ونقلت المجلة عن المتخصصة في التغذية في أميركا، الطبيبة غاسي مادسين، بيانات أشارت فيها إلى أسوأ المشروبات التي قد تعيق محاولة تنحيف الخصر والتخلص من الدهون، وهي مشروبات الطاقة بكل أنواعها وأصنافها ونكهاتها، لافتةً الى أنه يجب عدم تناولها عند محاولة الحصول على بطن مسطحة. وتقول الطبيبة في تقرير: "هناك الكثير من الأشخاص لديهم انطباع بأنهم يفعلون شيئاً جيداً لأنفسهم عندما يحتسون مشروب طاقة، لكن المشكلة الحقيقية هي أن العديد من تلك الأصناف تكون غنية بالسكر المُضاف المضر للصحة".





ولفت التقرير إلى ضرورة الحد من المشروبات السكرية عند محاولة إنقاص الوزن، وبالتالي فإن مشروبات الطاقة تحتوي على فئة السكر المضاف وهي مرتبطة ارتباطاً مباشراً بزيادة دهون البطن.





المصدر - لها