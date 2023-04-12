خطأ شائع خطير عند طهي الدواجن

الوكيل الإخباري -اشار احدى خبراء التغذية حول العالم أن غسل الدواجن النيئة قبل الطهي من العادات الخاطئة التي تقوم بها معظم ربات المنزل.

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تقوم ربة المنزل بذلك رغبة في تنظيف الدجاج من الجراثيم أو الدماء المتواجدة بها ولكن ذلك خطأ كبير ، وذلك لأن غسل الدجاج يعمل على انتشار البكتيريا الضارة على الأسطح وأدوات الطبخ التي تم استخدامها وأن الأشخاص عندما يتناولون أي أطعمة تم تجهيزها بهذه المواد سيصيبهم بهذه البكتيريا الضارة، فأن غسل الدجاج بماء ساخن أو طهي الدجاج بدرجة حرارة العالية يساعد في قتل البكتيريا بصورة كبيرة.

ويمكنك تنظيف الدجاج وإزالة المخاط منها من خلال استخدام مناشف ورقيه ثم تقوم برميها بعد الاستخدام أو طهي الدجاج على درجة حرارة مناسبة، فقد أكدت هيئة الرقابة على التغذية أن غسل الدجاج قبل الطهي يؤدي إلى انتشار التسمم الغذائي الناتج عن البكتيريا العطفية التي تنتشر مع استخدام قطرات الماء على الاسطح والجدران والاواني المتواجدة بالمطبخ.