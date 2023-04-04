طريقة خطأ في طهي البيض تصيبك بمرض خطير

الوكيل الإخباري- من المعروف أن البيض يحتوي على قيمة غذائية عالية وبدد قليل نسبيا من السعرات الحرارية،لذلك ينصح الكثير من أطباء التغذية بتناول البيض كبديل للبروتين، ولكن مع ذلك فإن الطريقة التي يحضر بها يمكن أن تؤثر على خصائصها الغذائية.



حذر موقع "هيلثي" من الوقوع في خطأ طهي البيض، مما يجعله غير صحي، في حين ان الطهي الصحيح يجعل بعض عناصره الغذائية أسهل في الهضم.



وأوضح الموقع أن البيضة الواحدة كبيرة الحجم تحتوي على نحو 212 ملغرام من الكوليسترول، وهو ما يمثل 71٪ من الكمية الموصى بها وهي 300 ملغرام يوميا.



وحذر الخبراء من أنه عندما يتعرض البيض أثناء الطهي لدرجات حرارة عالية، فقد يتأكسد الكوليسترول الموجود فيه وينتج مركبات تعرف باسم الأوكسيستيرول، حيث تم ربط الكوليسترول المؤكسد والأوكسيستيرول في الدم بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.



وقدم الموقع مجموعة من النصائح لطهي البيض بطريقة صحية وخالية من الأمراض، فإذا كنت تحاول تقليل السعرات الحرارية، فاختر البيض المسلوق أو المغلي، فهي لا تضيف أي سعرات حرارية إضافية للدهون، لذا ستكون الوجبة أقل في السعرات الحرارية من البيض المقلي أو المخفوق أو الأومليت.



وكذلك يتناسب البيض جيدا مع الخضار، وهذا يعني أن تناول البيض هو فرصة رائعة لزيادة تناول الخضروات بطريقة مشبعة وذات قيمة غذائية عالية، لذلك يمكن إضافة المزيد من الألياف والفيتامينات إلى وجبتك، من خلال إضافة بعض الخضار من اختيارك إلى عجة البيض أو البيض المخفوق.



ومن المهم عند قلي البيض أن تقومي بذلك في زيت ثابت على درجات حرارة عالية، كي لا تتأكسد بسهولة لتكوين جذور حرة ضارة يمكنك إختيار زيت الزيتون أو أي من الزيوت الصحية الأخرى، وأفضل درجة حرارة لطهي البيض هي درجات حرارة أقل من (210 درجة مئوية) و (177 درجة مئوية)، على التوالي.

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