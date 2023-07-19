خطأ قد يسبب الموت المفاجئ.. احذره عند وضع طفلك بالسرير

الوكيل الإخباري- حذّر الأطباء من خطأ يرتكبه بعض الآباء عند وضع أطفالهم في السرير للنوم، وهو إبقاء أغطية الرأس على رؤوس أطفالهم؛ لما لذلك من آثار جانبية قد تكون مميتة.

اضافة اعلان



وحسب صحيفة "الصن" البريطانية، قال الأطباء إن "إبقاء رأس الطفل ووجهه مكشوفيْن أثناء النوم يقلل من خطر الموت المفاجئ وغير المتوقع".



ومتلازمة موت الرضع المفاجئ، والتي تُعرف أيضًا باسم "موت المهد"، تحدث عندما يموت طفل سليم لسبب غير مبرر.



وتؤثر الحالة على حوالى 200 طفل في المملكة المتحدة كل عام؛ حسب "سكاي نيوز عربية".



ويأتي الخطر الأكبر في الأشهر الستة الأولى من حياة الطفل وعادةً عندما يكون نائمًا.



وللمساعدة في تقليل مخاطر الموت المبكر؛ يقدم التقرير ثلاث نصائح، هي: عدم التدخين أو السماح للأشخاص بالتدخين بالقرب من الطفل، كذلك يُنصح الآباء بوضع أطفالهم دائمًا على ظهورهم عندما ينامون؛ حيث يمكن أن يؤدي السماح للطفل بالنوم على معدته إلى سد مجرى الهواء.



وللمساعدة أيضًا في تقليل مخاطر "موت المهد"، يُنصح الآباء بالنوم في نفس غرفهم مع أطفالهم حديثي الولادة خلال الأشهر الستة الأولى من حياتهم.



سبق