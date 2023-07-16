السقوط من مكان مرتفع.. ما دلالات الكابوس الأكثر شيوعا؟

الوكيل الاخباري - لا بد أنك مررت بهذه التجربة القاسية القصيرة: الشعور بالسقوط من مكان مرتفع أثناء النوم، فهل سألت نفسك لماذا يتكرر هذا الكابوس بالتحديد كثيرا؟



حسب الخبراء وعلماء النفس، يعتبر الشعور بالسقوط أثناء النوم عرضا شائعا، مرتبطا بمشاعر القلق الزائد والإحساس بفقدان السيطرة على بعض جوانب الحياة المهنية أو الشخصية أو المالية.

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ويقول خبراء في علم النوم إن الإحساس بالسقوط قد يكون نابعا عن شعور ما بالعجز في الحياة الواقعية.

السقوط في هاوية

يشير الحلم بالسقوط من أعلى جرف إلى شعور بالتوتر تجاه شيء ما، كطموح بعيد المنال، أو شخص ما، كالأصدقاء المقربين.

التعثر

قد يشير التعثر في الأحلام إلى الخوف من التخلف عن المجموعة، كالشعور بالتأخر في محيط العمل مثلا.



السقوط من السماء

عادة ما يشير السقوط من السماء في الحلم إلى الشعور بخروج الأمور عن السيطرة، وقد يعني أنك قلق بشأن شيء ما.



من المرجح أن تحدث هذه الأحلام خلال نقاط التحول الرئيسية في الحياة، أي عندما تمر بتغيرات كبيرة وملحوظة.



السقوط في المصعد

هذا الشكل من السقوط يعتبر الأكثر إثارة للقلق تجاه الحالة النفسية لصاحب الحلم، ويتطلب كثيرا من الحذر.



قد يشير هذا السقوط إلى مزيج من الشعور بالحصار وفقدان احترام الذات.



وبحسب موقع صحيفة "ميرور" البريطانية، قالت الطبيبة النفسية نيريدا غونزاليس بيريوس إن "الشعور بالسقوط أثناء النوم يشير إلى الخوف والرعب والقلق الناجم عن فقدان السيطرة على أشياء مهمة".