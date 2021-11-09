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الثلاثاء، 09-11-2021 01:35 م

خطوات بسيطة للحصول على معدة مسطحة والتخلص من الكرش

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الوكيل الإخباري -  اقترح أخصائيو التغذية مجموعة نصائح للحصول على معدة مسطحة والتخلص من الكرش.

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شرب المزيد من الماء
النصيحة الأولى، هي شرب المزيد من الماء يومياً، حيث يعرف معظمنا أن شرب كمية كافية من الماء مفيد لصحتنا، لكن أخصائية التغذية سامانثا ماكني اقترحت شرب الماء بمقدار نصف وزن جسمنا كل يوم بالأونصات.
وأوضحت أن ذلك لن يرطب ويزيل السموم ويعزز الطاقة فحسب، بل يساعد أيضاً على الحد بشكل طبيعي من تناول المشروبات الغازية ومشروبات القهوة المحلاة والمشروبات السكرية الأخرى.

 

تناول البروتين
إلى ذلك، أكد الخبراء أن زيادة تناولك للبروتين تؤدي إلى أكثر من مجرد إبقائك ممتلئاً لفترة أطول، بل يمكن أن يسهل أيضاً الحصول على معدة مسطحة التي تأمل فيها عن طريق استبدال الأطعمة الأقل صحية في نظامك الغذائي.

 

تناول الخضار
في موازاة ذلك، قد تعتقد أنك تتناول ما يكفي من الخضار، لكن أخصائية التغذية ماكيني، تقول إنه من أجل الحصول على معدة مسطحة وكشف عضلات البطن، قد تحتاج إلى زيادة تناول الخضروات بشكل كبير.
وأوصت ماكيني بتناول خمسة إلى سبعة أكواب من الخضار غير النشوية يومياً.

 

تناول الطعام بشكل أبطأ
أما النصيحة الأخيرة، فهي قضاء المزيد من الوقت لتذوق وجباتك كلما أمكن إذ قد يساعدك ذلك على تسطيح معدتك.
وأوضح أخصائي التغذية تريستا بيست، أن هناك سببين رئيسيين للغازات والانتفاخ، وهما ابتلاع الهواء والكربوهيدرات.
كما، بيّن أن الأكل بسرعة كبيرة يمكن أن يسبب في ابتلاع هواء أكثر من المعتاد ويؤدي إلى الانتفاخ.

 

المصدر - البيان 

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