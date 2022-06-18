الوكيل الإخباري - عضلات البطن المنحوتة هي حلم العديد من عشاق اللياقة البدنية. متى تظهر عضلات البطن عند النساء؟ سؤال يتردد على لسان الكثيرات. الإجابة في التقرير الآتي:





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عضلات البطن الست six pack



العضلة الرئيسية في البطن هي العضلة المستقيمة البطنية؛ وهي عبارة عن شريط طويل ومسطح من الألياف يمتد عمودياً من عظم اسفل البطن إلى أسفل الضلوع. تساعد في الحفاظ على الأعضاء الداخلية للجسم وإبقائها في مكانها الصحيح. كلما كانت عضلات البطن المستقيمة مخبأة تحت طبقات من الدهون؛ غاب مظهر العضلات الست المنحوتة والمشدودة، إشارة إلى أن ما يقرب من 90 في المائة من دهون الجسم تقع تحت الجلد مباشرة، وهي دهون الجسم التي يمكنك الإمساك بها بيديك.



نحو 10 في المئة من الدهون حشوية. تقع هذه الدهون تحت جدار البطن، وفي الفراغات التي تغلف الأمعاء والكبد، ولها تأثير مباشر على تطور أمراض القلب، والخرف، وأنواع معينة من السرطان.

خطوات تفيد في الحصول على عضلات بطن منحوتة



لا توجد طريقة سريعة وسهلة للحصول على مظهر six- pack، لكن ثمة خطوات قد تفيد في تحقيق هذا الهدف:



زيادة تناول البروتين

للمساعدة في الحفاظ على كتلة العضلات، من المهم استهلاك كميات كافية من البروتين لبناء العضلات. تشمل الأطعمة الغنية بالبروتين: الدجاج ولحم البقر والديك الرومي والبقوليات والمكسرات، وبعض منتجات الألبان؛ مثل الزبادي اليوناني.



خفض مستوى الدهون في الجسم

يتعين على معظم الرجال والنساء أن يفقدوا نصف دهون أجسامهم على الأقل؛ حتى تبرز عضلات البطن المنحوتة. يقول المجلس الأمريكي لممارسة الرياضة إن خسارة الدهون في الجسم بنسبة 1 في المائة شهرياً أمر آمن ويمكن تحقيقه.

يمكن أن تستغرق المرأة ذات متوسط الدهون في الجسم، نحو 20 إلى 26 شهراً لتحقيق المقدار المناسب من فقدان الدهون؛ للحصول على عضلات بطن منحوتة.



تقليل السعرات الحرارية

فضلاً عن ممارسة التمارين الرياضية التي تستهدف منطقة البطن، يفيد تقليل السعرات الحرارية إلى نحو 500 سعرة حرارية من نظامك الغذائي اليومي، إذا كنتِ تريدين أن تفقدي رطلاً واحداً في الأسبوع.

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