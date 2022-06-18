السبت 18-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأميرة دانا فراس تلتقي وزير الثقافة الايطالي

نادي إبداع الكرك يطلق جائزة مالية للابتكار

الزعبي : ثقافة البلقاء تحرص على اكتشاف المبدعين

مجلس الإفتاء الأوروبي يحدد موعد أول أيام عيد الأضحى

تعرف على الأسباب الـ 7 وراء جنون الأسعار

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى أبو الغنم والهنيدي

الفيدرالي الأميركي: نركز بشدة على خفض التضخم

ارتفاع أسعار مواد التجميل ومستحضرات العناية بالبشرة 15%

الامانة تكشف الهدف من مشروع مدينة السيارات

ضبط اعتداءات على المياه في الكرك

السبت، 18-06-2022 03:39 م

خطوات تفيد في الحصول على عضلات بطن منحوتة

tjmyl_dlt_lbtn


الوكيل الإخباري - عضلات البطن المنحوتة هي حلم العديد من عشاق اللياقة البدنية. متى تظهر عضلات البطن عند النساء؟ سؤال يتردد على لسان الكثيرات. الإجابة في التقرير الآتي:

اضافة اعلان

عضلات البطن الست six pack

 

العضلة الرئيسية في البطن هي العضلة المستقيمة البطنية؛ وهي عبارة عن شريط طويل ومسطح من الألياف يمتد عمودياً من عظم اسفل البطن إلى أسفل الضلوع. تساعد في الحفاظ على الأعضاء الداخلية للجسم وإبقائها في مكانها الصحيح. كلما كانت عضلات البطن المستقيمة مخبأة تحت طبقات من الدهون؛ غاب مظهر العضلات الست المنحوتة والمشدودة، إشارة إلى أن ما يقرب من 90 في المائة من دهون الجسم تقع تحت الجلد مباشرة، وهي دهون الجسم التي يمكنك الإمساك بها بيديك.


نحو 10 في المئة من الدهون حشوية. تقع هذه الدهون تحت جدار البطن، وفي الفراغات التي تغلف الأمعاء والكبد، ولها تأثير مباشر على تطور أمراض القلب، والخرف، وأنواع معينة من السرطان.

 

خطوات تفيد في الحصول على عضلات بطن منحوتة

 

لا توجد طريقة سريعة وسهلة للحصول على مظهر six- pack، لكن ثمة خطوات قد تفيد في تحقيق هذا الهدف:


زيادة تناول البروتين
للمساعدة في الحفاظ على كتلة العضلات، من المهم استهلاك كميات كافية من البروتين لبناء العضلات. تشمل الأطعمة الغنية بالبروتين: الدجاج ولحم البقر والديك الرومي والبقوليات والمكسرات، وبعض منتجات الألبان؛ مثل الزبادي اليوناني.


خفض مستوى الدهون في الجسم
يتعين على معظم الرجال والنساء أن يفقدوا نصف دهون أجسامهم على الأقل؛ حتى تبرز عضلات البطن المنحوتة. يقول المجلس الأمريكي لممارسة الرياضة إن خسارة الدهون في الجسم بنسبة 1 في المائة شهرياً أمر آمن ويمكن تحقيقه.
يمكن أن تستغرق المرأة ذات متوسط الدهون في الجسم، نحو 20 إلى 26 شهراً لتحقيق المقدار المناسب من فقدان الدهون؛ للحصول على عضلات بطن منحوتة.


تقليل السعرات الحرارية
فضلاً عن ممارسة التمارين الرياضية التي تستهدف منطقة البطن، يفيد تقليل السعرات الحرارية إلى نحو 500 سعرة حرارية من نظامك الغذائي اليومي، إذا كنتِ تريدين أن تفقدي رطلاً واحداً في الأسبوع.

 

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ما-أسباب-سخونة-القدمين

أسباب سخونة القدمين

2018_10_11_17_33_53_179

أعراض الكبت النفسي

ارتفاع-إنزيمات-القلب

أسباب ارتفاع إنزيمات القلب

4202230114838411164341

فوائد الترمس الحلو لصحة الجسم

header_image_Signs-of-reasons-why-the-baby-is-crying-fustany-ar

أنواع بكاء الرضيع وكيفية التعامل معه

tbl_articles_article_26303_248488cb75c-97c8-4ac6-b533-db18723e499b

نصائح لمرضى القولون العصبي

أخبار متعلقة
Healthy-Heart

هذه الوجبة.. لها مفعول على صحة القلب وخفض الكوليسترول

113045

رجيم البروتين لمدة 10 أيام على درجة من الأهمية

tbl_articles_article_20053_3286b2cb379-36ee-4b8c-80ec-cadb867b1196

مكملات البروتين تساعد على ضبط السكري